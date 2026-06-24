Mana Philips bezvadu putekļsūcēja akumulators ātri izlādējas

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Ja jūsu Philips bezvadu putekļsūcēja akumulators pārāk ātri izlādējas, atrodiet modeļa nosaukumu uz ierīces caurules un izlasiet tālāk redzamo rakstu, lai uzzinātu iespējamos iemeslus un risinājumus.
Jūsu putekļsūcējam ir dažādi jaudas iestatījumi atkarībā no modeļa. Augstākā iestatījumā tiek izmantots vairāk akumulatora jaudas nekā zemākā iestatījumā. Turklāt grīdas veids un putekļsūcēja konfigurācija var ietekmēt darbības laika ilgumu. Piemēram, ja izmantojat tikai rokas ierīci, akumulators būs energoefektīvāks nekā ar pilnā garuma cauruli un uzgali, kas pievienots rokas ierīcei.
Tālāk skatiet ieteiktos iestatījumus normālai ikdienas lietošanai katram modelim.
Philips 8000. sērijas bezvadu ierīces augstākais iestatījums ir “Turbo”, un tas nodrošina ļoti augstu sūkšanas jaudu. Tāpēc ar iestatījumu “Turbo” ierīce patērē ļoti daudz akumulatora enerģijas. Šis iestatījums ir paredzēts ļoti netīru vietu tīrīšanai. Putekļu tīrīšanai ikdienā Philips 8000. sērijas bezvadu ierīci varat izmantot iestatījumā “Eco” vai “Normal”. Tālāk skatiet dažus no visbiežāk izmantotajiem iestatījumiem un to darbības laiku atkarībā no izmantotā jaudas iestatījuma.
Izmantojot pilno garumu (rokas ierīce, caurule un uzgalis) ar ieslēgtu grīdas tipa atpazīšanas iestatījumu (“ON”).
Šeit norādīti darbības laiki trim jaudas iestatījumiem (sk. 1. attēlu).
Philips SpeedPro Max putekļsūcēja augstākais iestatījums ir “Turbo”, un tam ir ļoti liela sūkšanas jauda. Tāpēc ar iestatījumu “Turbo” ierīce patērē ļoti daudz akumulatora enerģijas. Šis iestatījums ir paredzēts ļoti netīru vietu tīrīšanai. Putekļu tīrīšanai ikdienā varat lietot Philips SpeedPro Max iestatījumā “1” vai “2”.
Philips 7000. sērijas bezvadu ierīces augstākais iestatījums ir “Turbo”, un tas nodrošina ļoti augstu sūkšanas jaudu. Tāpēc ar iestatījumu “Turbo” ierīce patērē ļoti daudz akumulatora enerģijas. Šis iestatījums ir paredzēts ļoti netīru vietu tīrīšanai. Putekļu tīrīšanai ikdienā Philips 7000. sērijas bezvadu ierīci varat izmantot iestatījumā “Eco” vai “Normal”. Tālāk skatiet dažus no visbiežāk izmantotajiem iestatījumiem un to darbības laiku atkarībā no izmantotā jaudas iestatījuma.
Izmantojot pilno garumu (rokas ierīce, caurule un uzgalis) vai pilno garumu (rokas ierīce, caurule un uzgalis) un ūdens tvertni ar ieslēgtu grīdas tipa atpazīšanas iestatījumu (“ON”).
Šeit norādīti darbības laiki trim jaudas iestatījumiem (sk. 1. attēlu).
Philips SpeedPro Max putekļsūcēja augstākais iestatījums ir “Turbo”, un tam ir ļoti liela sūkšanas jauda. Tāpēc ar iestatījumu “Turbo” ierīce patērē ļoti daudz akumulatora enerģijas. Šis iestatījums ir paredzēts ļoti netīru vietu tīrīšanai. Putekļu tīrīšanai ikdienā varat lietot Philips SpeedPro Max iestatījumā “1” vai “2”.
Philips 5000. sērijas bezvadu ierīces augstākais iestatījums ir “Turbo”, un tas nodrošina ļoti augstu sūkšanas jaudu. Tāpēc ar iestatījumu “Turbo” (C) ierīce patērē ļoti daudz akumulatora enerģijas. Šis iestatījums ir paredzēts ļoti netīru vietu tīrīšanai. Putekļu tīrīšanai ikdienā Philips 5000. sērijas bezvadu ierīci varat izmantot iestatījumā “Eco” (A) vai “Normal” (B). Tālāk skatiet dažus no visbiežāk izmantotajiem iestatījumiem un to darbības laiku atkarībā no izmantotā jaudas iestatījuma.
Izmantojot pilno garumu (rokas ierīce, caurule un uzgalis) vai pilno garumu (rokas ierīce, caurule un uzgalis) un ūdens tvertni.
Šeit norādīti darbības laiki trim jaudas iestatījumiem (sk. 1. attēlu).
Philips SpeedPro putekļsūcējam ir divi sūkšanas jaudas iestatījumi: “1” un “2”. Ieteicamais iestatījums ikdienas lietošanai ir iestatījums “1”. “2” ir augstākais iestatījums, un tajā ir lielāka sūkšanas jauda. Iestatījums “2” ir paredzēts ļoti netīru vietu tīrīšanai. Iestatījumā “2” tiek patērēts daudz akumulatora jaudas, tāpēc putekļu tīrīšanai ikdienā ir ieteicams izmantot putekļsūcēju iestatījumā “1”.
Philips 3000. vai 2000. sērijas bezvadu ierīces augstākais iestatījums ir “Turbo”, un tas nodrošina ļoti augstu sūkšanas jaudu. Tāpēc ar iestatījumu “Turbo” ierīce patērē daudz akumulatora enerģijas. Šis iestatījums ir paredzēts ļoti netīru vietu tīrīšanai. Putekļu tīrīšanai ikdienā Philips 3000. vai 2000. sērijas bezvadu ierīci varat izmantot iestatījumā “Eco”. Tālāk skatiet dažus no visbiežāk izmantotajiem iestatījumiem un to darbības laiku atkarībā no izmantotā jaudas iestatījuma.
3000. sērija
Izmantojot pilno garumu (rokas ierīce, caurule un uzgalis) vai rokas ierīci, cauruli, uzgali un ūdens tvertni (XC31xx).
Šeit norādīti darbības laiki diviem jaudas iestatījumiem (sk. 1. attēlu).
Ja jums ir SpeedPro vai SpeedPro Max putekļsūcējs, akumulatoru var nomainīt Philips servisa centrā vai klientu apkalpošanas dienestā. Lai saņemtu turpmāku palīdzību, sazinieties ar mums vietnē www.philips.com/support.
Ja jums ir 8000., 7000. vai 3000. sērijas bezvadu putekļsūcējs (uz caurules nav norādīts uzraksts “SpeedPro” vai “SpeedPro Max”), varat atvienot lādējamo akumulatoru no ierīces un iegādāties jaunu akumulatoru mūsu tīmekļa vietnē, meklēšanas logā ierakstot XV1797 8000. un 7000. sērijas ierīcēm vai XV1633/01 – 3000. sērijas ierīcēm. 2000. sērijas bezvadu putekļsūcējam tiešsaistē nevar iegādāties jaunu akumulatoru. Ja nepieciešama papildu palīdzība, sazinieties ar mums vietnē www.philips.com/support.
Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no sienas kontaktligzdas un ka akumulators ir pilnībā izlādējies. Atbrīvojoties no akumulatoriem, veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus.
Lai izņemtu lādējamo akumulatoru, veiciet tālāk norādītās darbības.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC3131/01 , XC3131/61 , XC5141/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Kad tīrīt/mainīt Philips bezvadu putekļsūcēja drānu?
Akumulatoru atsaukums: Philips 2000 un Philips 3000 sērijas bezvadu putekļsūcēji
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Cik ilgi ir jālādē Philips bezvadu putekļsūcējs?
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