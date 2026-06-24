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Mana Philips bezvadu putekļsūcēja akumulators ātri izlādējas

Ja jūsu Philips bezvadu putekļsūcēja akumulators pārāk ātri izlādējas, atrodiet modeļa nosaukumu uz ierīces caurules un izlasiet tālāk redzamo rakstu, lai uzzinātu iespējamos iemeslus un risinājumus.
 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC3131/01 , XC3131/61 , XC5141/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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