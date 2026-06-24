Philips bezvadu putekļsūcēju ir grūti pārvietot pa paklāju
Ja Philips bezvadu putekļsūcēju ir grūti pārvietot pa paklāju, skatiet tālāk sniegtos norādījumus, lai atrisinātu problēmu.
Mēs iesakām izvēlēties zemāko iestatījumu paklāju tīrīšanai ar bezvadu putekļsūcēju, it īpaši paklājiem ar garām bārkstīm. Augstāki iestatījumi ir ļoti spēcīgi un var radīt pārāk lielu sūkšanas jaudu, apgrūtinot ierīces pārvietošanu pa paklāju.
Ar Philips bezvadu putekļsūcēju var būt grūtāk izsūkt paklājus noteiktos leņķos. Tas var būt saistīts ar bārkšu virzienu. Ja paklāja tīrīšana ir apgrūtināta, to darot noteiktā virzienā, mēģiniet to mainīt, līdz atrodat leņķi, kas nodrošina vieglāko putekļsūcēja pārvietošanu. Jūs varat arī samazināt caurules leņķi, lai uzgalis vieglāk slīdētu pa paklāju. Paklāju ieteicams tīrīt bārkšu virzienā. Varat arī mēģināt noregulēt zemāku jaudu un samazināt turēšanas augstumu.
Papildus diviem lieliem riteņiem sprauslas aizmugurē ir arī divi mazāki riteņi sprauslas apakšējā priekšējā stūrī. Regulāra piesārņojuma notīrīšana ap sprauslas riteņiem palīdz nodrošināt vislabāko veiktspēju.
Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz 8000. un 7000. sērijas bezvadu ierīcēm. Digitālajā izvēlnē ieslēdziet grīdas veida atpazīšanas funkciju, lai vislabāk varētu noteikt grīdas veidu.
Piezīme: apstipriniet savu izvēli, nospiežot izvēlnes pogu
Lai saņemtu detalizētus norādījumus, varat noskatīties video tālāk.
Šīs darbības nepalīdz novērst problēmu? Lai saņemtu turpmāku palīdzību, sazinieties ar mums vietnē http://www.philips.com/support
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XC3131/01 , XC3131/61 , XC5141/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›