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Sukas uzgalis nokrīt no Sonicare zobu sukas
Ja sukas uzgalis nokrīt no zobu sukas, tālāk sniegtie problēmu novēršanas padomi var palīdzēt rast risinājumu.
Iesakām veikt tālāk aprakstītās darbības norādītajā secībā. Starp darbībām pārbaudiet, vai problēma ir novērsta, pirms pārejat uz nākamo darbību.
Ja sukas uzgalis nokrīt no zobu sukas roktura, pārliecinieties, vai sukas uzgalis ir pareizi piestiprināts.
- Turiet sukas uzgali tā, lai sari būtu vērsti vienā virzienā ar zobu sukas pogām.
- Stingri spiediet sukas uzgali uz zobu sukas, līdz jūtat nelielu klikšķi.
Neliela sprauga starp zobu sukas uzgali un rokturi ir normāla un vajadzīga. Sukas uzgalim jāspēj pārvietoties, lai radītu pareizo vibrāciju daudzumu.
Pārliecinieties, ka sukas uzgaļa apakšdaļā un ap metāla vārpstu nav netīrumu. Varat tos notīrīt ar remdenu ūdeni vai mīkstu drānu.
Iesakām izmantot oriģinālos Philips sukas uzgaļus. Viltoti sukas uzgaļi varētu nederēt un nokrist.
Ja neviens no šiem padomiem nepalīdz, zobu suka ir, iespējams, bojāta iekšēji. Iesakām pieprasīt zobu sukas remontu vai maiņu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3792/12 , HX3792/11 , HX6042/90 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›