Sonicare zobu suka nevibrē

Ja jūsu zobu suka nevibrē vai neieslēdzas, tālāk sniegtie problēmu novēršanas padomi var palīdzēt rast risinājumu.
Iesakām veikt tālāk aprakstītās darbības norādītajā secībā. Starp darbībām pārbaudiet, vai problēma ir novērsta, pirms pārejat uz nākamo darbību.
Ap barošanas pogu var uzkrāties zobu pastas atliekas. Šīs atliekas var aizsprostot barošanas pogu, un tā iestrēgst un neieslēdzas. Mēs iesakām notīrīt barošanas pogu un apkārtējo zonu ar mitru drānu.
Lai nepilnīgi uzlādēta zobu suka vibrētu, tai, iespējams, vajadzēs vairāk jaudas. Mēs iesakām to uzlādēt vismaz 24 stundas. Lai nepieļautu šādu situāciju atkārtošanos, zobu suku vienmēr var atstāt uz lādētāja.
Ja zobu suka nav lietota mēnesi vai ilgāk, akumulators varētu būt izlādējies. Uzlieciet zobu sukas rokturi uz lādētāja. Akumulatora uzlāde notiek, bet akumulatora indikators iedegsies pēc dažām minūtēm. Mēs iesakām zobu suku uzlādēt vismaz 24 stundas.
Lai pilnībā uzlādētu zobu suku, mēģiniet izmantot citu kontaktligzdu. Bojāts strāvas avots, kas pievienots lādētājam, var neuzlādēt zobu suku. Dažās valstīs vannasistabas kontaktligzdai ir drošības funkcija, kas izslēdz barošanas avotu. Pirms zobu sukas uzlādes pārliecinieties, vai kontaktligzdai ir strāvas padeve.
Ja zobu suka ir ieslēgta un akumulatora gaismas indikatori deg, bet vibrācija nenotiek, zobu sukai ir iekšēji bojājumi. Iesakām tiešsaistē pieprasīt remontu vai maiņu.
Ja neviens no šiem padomiem nepalīdz, zobu suka ir, iespējams, bojāta iekšēji. Iesakām sazināties ar mums.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HX3792/12 , HX3792/11 , CP0476/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›