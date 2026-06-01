Es nevaru iestatīt savas ierīces un lietotni Philips Avent Baby Monitor+
Ja nevarat iestatīt Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības ierīci un lietotni Philips Avent Baby Monitor+, tālāk norādītie problēmu novēršanas padomi var palīdzēt atrast risinājumu.
Lūdzu, pārbaudiet, vai ir izvēlēts tāda tīkla SSID, kas atbalsta 2,4 GHz.
Pārbaudiet, vai Wi-Fi signāls ir spēcīgs un stabils. Ja signāls ir vājš, apsveriet mazuļa ierīces pārvietošanu uz citu vietu, bet ne tālāk par piecām pēdām (1,5 metriem) no mazuļa. Vai arī atiestatiet Wi-Fi maršrutētāju.
Lai signāls būtu spēcīgāks, izmantojiet Wi-Fi signāla pastiprinātāju. Izmantojiet to pašu SSID (tīkla nosaukumu) un maršrutētājam un pastiprinātājam izmantojiet to pašu paroli.
Viedierīcei (mobilajam tālrunim) un mazuļa uzraudzības ierīcei izmantojiet vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.
Pārbaudiet mazuļa ierīces LED indikatoru. Ja tas mirgo sarkanā krāsā (laikā, kad lietotne un mazuļa ierīce tiek savienota pārī), ievadītais SSID vai Wi-Fi parole ir nepareiza. Atkārtojiet iestatīšanas procesu ar pareizo paroli.
Ja LED indikators uz mazuļa ierīces iedegas sarkanā krāsā, mazuļa uzraudzības ierīce ir savienota ar Wi-Fi maršrutētāju, bet ne ar internetu. Pārbaudiet, vai ir piekļuve internetam, izmantojot citas lietotnes, piemēram, YouTube, Facebook utt. Ja citas lietotnes nereaģē, nodrošiniet piekļuvi internetam. Ja ir piekļuve internetam, iespējams, ka serveris īslaicīgi nav pieejams. Nogaidiet 30 minūtes un pēc tam atkārtojiet iestatīšanas procesu.
Pārliecinieties, ka citas ierīces netraucē mazuļa uzraudzības ierīcei. Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, klēpjdatori u. c. var traucēt Wi-Fi signāla darbību. Izmēģiniet citu atrašanās vietu vai palieliniet attālumu starp šādām ierīcēm un mazuļa uzraudzības ierīci.
Turiet savu viedierīci ar kvadrātkodu piemērotā attālumā no mazuļa uzraudzības ierīces kameras. Attālumam jābūt no divām līdz sešām collām (no pieciem līdz 15 centimetriem).
Ja kamera joprojām nevar nolasīt kvadrātkodu, pārliecinieties, vai telpā ir pietiekami gaišs. Pārbaudiet displeja spilgtumu un, ja nepieciešams, izmainiet to.
Ja ir iespējots nakts režīms, izslēdziet to, pielāgojiet displeja spilgtumu un mēģiniet vēlreiz.
Kad mazuļa uzraudzības ierīce ir nolasījusi kvadrātkodu, atskan apstiprinājuma skaņa, un LED indikators uz mazuļa ierīces kļūst balts.
Balts LED indikators norāda, ka mazuļa ierīcei ir savienojums ar Wi-Fi maršrutētāju. Mazuļa uzraudzības ierīce ir gatava izveidot savienojumu ar lietotni.
Zaļš LED indikators norāda, ka ierīce ir gatava izveidot savienojumu ar vecāku ierīci.
Iespējams, mazuli jau uzrauga trīs personas. Lietotne ļauj vienlaikus skatīties tikai trim personām/lietotājiem. Ja jums ir administratora tiesības, jūs varat noņemt piekļuvi vienam no viesiem, lai varētu skatīties pats.
Ņemiet vērā, ka atiestatīšanas brīdī no Philips Avent Premium Connected mazuļa uzraudzības ierīces (SCD971, SCD973) tiek dzēsti visi miega dati. Ja vēlaties redzēt datus pēc atiestatīšanas, pirms atiestatīšanas saglabājiet ekrānuzņēmumus no lietotnes.
Lai atiestatītu, veiciet tālāk norādītās darbības.
Vecāku ierīcē aptuveni 10 sekundes vienlaikus turiet nospiestu režīma pogu un reālās atbildes pogu.
Kad ekrānā redzams aicinājums apstiprināt, pieskarieties opcijai Turpināt.
Mazuļa ierīcē ilgāk par 10 sekundēm turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. LED indikators mirgo pārmaiņus zaļā un oranžā krāsā. Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem ir pabeigta, kad LED indikators nemirgojot deg zaļā krāsā.
Ir jāatjaunina visi iestatījumi, tostarp pievienotā Wi-Fi maršrutētāja SSID (tīkla nosaukums), parole un lietotnes lietotāji.
Tagad varat atkal veikt mazuļa uzraudzības ierīces savienošanu pārī ar lietotni.
Vai joprojām ir problēmas, iestatot Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības ierīci? Ja neviens no šiem padomiem nepalīdzēja, sazinieties ar mums.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›