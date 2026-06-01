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Es nevaru iestatīt savas ierīces un lietotni Philips Avent Baby Monitor+

Ja nevarat iestatīt Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības ierīci un lietotni Philips Avent Baby Monitor+, tālāk norādītie problēmu novēršanas padomi var palīdzēt atrast risinājumu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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