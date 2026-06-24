Uzliešanas mezglu nevar izņemt no Saeco espreso kafijas automāta
Ja nevarat izņemt uzliešanas mezglu no sava Saeco espreso automāta, meklējiet risinājumu tālāk.
Lai varētu izņemt uzliešanas mezglu, tas vispirms ir jāiestata neitrālā stāvoklī. Izpildiet tālāk sniegtās darbības, lai uzliešanas mezgla mehānismu automātā iestatītu neitrālā stāvoklī. 1. Aizveriet apkopes vāku un novietojiet visu pareizajās vietās (ūdens tvertne/pilienu tekne/maltās kafijas tvertne). 2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu automātu. Uzgaidiet, līdz vairs nav dzirdamas skaņas (tas var aizņemt 15–20 sekundes). 3. Atveriet apkopes vāku un izņemiet uzliešanas mezglu, nospiežot pogu “PUSH” uz labo pusi, turiet to un velciet to ārā uz savu pusi.
Ja jūsu Saeco espreso automāts joprojām darbojas atkaļķošanas režīmā, uzliešanas mezglu nevar izņemt. Lai to novērstu, pabeidziet atkaļķošanas procesu un mēģiniet vēlreiz pēc tā pabeigšanas.
Ja šie risinājumi problēmu nenovērš, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›