No Saeco espreso automāta ūdens tvertnes netiek padots ūdens
Ja no Saeco espreso automāta ūdens tvertnes netiek padots ūdens, parasti automātā ir iekļuvis gaiss un tas bloķē ūdens padevi. Skatiet tālāk, lai uzzinātu, kā to novērst.
Iespējams, ka ūdens tvertne automātā nav ievietota pareizi, un no tās netiks padots ūdens. • Lai pārliecinātos, ka espreso automātam ar ūdens tvertni priekšpusē tā ir pareizi ievietota, raugieties, lai ūdens tvertne būtu iebīdīta līdz pašam galam. • Espreso automātam ar ūdens tvertni automāta augšpusē raugieties, lai zonā zem ūdens tvertnes nebūtu netīrumu, daļiņu vai kafijas pupiņu.
Lai izlaistu iekļuvušo gaisu no espreso automāta, veiciet tālāk norādītās darbības. 1. Izslēdziet automātu. 2. Iztukšojiet ūdens tvertni un izņemiet AquaClean (vai jebkuru citu) ūdens filtru. 3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet atpakaļ vietā. 4. IESLĒDZIET kafijas automātu. Kad automāts ir uzkarsēts, atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 krūzītes karstā ūdens.
Ja izmantojat AquaClean filtru, veiciet šīs papildu darbības, lai nodrošinātu, ka pirms lietošanas filtrs tiek sagatavots un uzstādīts pareizi. 1. Pakratiet AquaClean ūdens filtru 5 sekundes. 2. Iegremdējiet filtru ar augšpusi uz leju tvertnē/bļodā ar ūdeni, līdz vairs neparādās gaisa burbulīši. 3. Ievietojiet filtru atpakaļ ūdens tvertnē un piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. 4. Restartējiet automātu, to izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot. 5. Atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 tasītes karsta ūdens.
Lūdzu, ņemiet vērā! Ja izmantojat AquaClean ūdens filtru vairāk par 3 mēnešiem, nomainiet filtru, jo tas var aizsērēt.
Ja karstā ūdens tekne ir aizsērējusies, izņemiet panarello/klasiskā piena putotāja ārējo daļu un pārbaudiet, vai tekne nav aizsērējusies ar katlakmeni (baltas daļiņas teknē vai ap tekni). Ja ir novērojamas katlakmens nogulsnes, izmantojiet atkaļķošanas līdzekli, lai to likvidētu.
Ja šie līdzekļi nenovērš problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›