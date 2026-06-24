Mana Saeco espreso automāta kafijas biezumi ir ūdeņaini
Jūsu Saeco espreso automāta kafijas biezumi ir atkarīgi no automāta iestatījumiem un uzlieto dzērienu veida. Lasiet tālāk, lai iegūtu risinājumus.
Tas ir normāli, ka pirmās pagatavotās tasītes kafijas ir ūdeņainas, jo Saeco pielāgošanās sistēma vēl pielāgojas. Uzlejiet vēl 5–7 kafijas tasītes un pēc tam kafijas biezumu izskatam būtu jāuzlabojas.
• Pēc “zema spiediena dzēriena”, piemēram, Americano, Café Crema vai kafijas uzliešanas. Kafijas biezumu konsistence vienmēr būs slapjāka un maltās kafijas tvertnē būs redzams vairāk ūdens. • Pēc automātiskas skalošanas/tīrīšanas cikla, mazliet ūdens iekļūst maltās kafijas tvertnē, kas rada slapjus kafijas biezumus.
Izmēģiniet dažādus iestatījumus, lai iegūtu vēlamo kafijas garšu. Mainot automāta iestatījumu, tiek ietekmēta kafijas garša un kafijas biezumu konsistence. Piemēram, mazliet nomainiet dzirnaviņu iestatījumu (smalkāku malumu) vai kafijas apjomu (mazāk) un mēģiniet vēlreiz. • Rupja maluma iestatījuma dēļ kafija nav tik intensīva un biezumi ir ūdeņaināki • Lielāka kafijas tilpuma dēļ kafija nav tik intensīva un biezumi ir ūdeņaināki. • Vieglāka aromāta iestatījuma dēļ biezumi ir ūdeņaināki. Lūdzu, ņemiet vērā! Pēc dzirnaviņu iestatījuma maiņas uzlejiet 5–7 kafijas tasītes, lai sistēma pielāgotos jaunajam iestatījumam.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›