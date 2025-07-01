Philips atbalsts
Mans viesis nevar redzēt video lietotnē Philips Avent Baby Monitor+
Ja viesis nevar redzēt video lietotnē, veiciet tālāk norādītās darbības, lai novērstu šo problēmu.
- Iespējams, ka viesim vēl ir jāreģistrē Philips konts. Lūdziet viesim vispirms lejupielādēt lietotni Philips Avent Baby Monitor+ un reģistrēt kontu. Kad viesis ir reģistrējis savu kontu, nosūtiet viņam uzaicinājumu.
- Iespējams, ka viesu lietotājs, ko vēlaties uzaicināt, dzīvo citā kontinentā. Pārliecinieties, ka viesu lietotājs, reģistrējot kontu, izvēlas to pašu valsti, kā jūs.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›