Philips VA gaismas diožu displejā izmantota mūsdienīga vairāku domēnu vertikālas izlīdzināšanas tehnoloģija, kas nodrošina īpaši lielus statisku kontrastu koeficientus īpaši spilgtiem un gaišiem attēliem. Lai gan standarta biroja lietojumprogrammu lietošana ir vienkārša, šis displejs ir īpaši piemērots fotoattēliem, tīmekļa pārlūkošanai, filmām, spēlēm un grafiskajām lietojumprogrammām ar lielām prasībām. Tā optimizētā pikseļu pārvaldības tehnoloģija nodrošina 178/178 grādu īpaši plašu skatīšanās leņķi, radot asus attēlus.
VESA sertificētais DisplayHDR 400 nodrošina daudz augstāku kvalitāti nekā standarta SDR displeji. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 400 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties vispārējai aptumšošanai un minimālajam 400 nitu spilgtumam, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.
Monitora darbvirsma nodrošina lietotājam personisku pieredzi, kas lieliski saskan ar izliekto dizainu. Izliektais ekrāns rada patīkamu, bet neuzmācīgu klātbūtnes efektu jūsu rakstāmgalda centrā.
SmartKVM monitora poga nav kā parastās iebūvētās KVM monitora pogas, jo tā ļauj pārslēgties starp avotiem, nospiežot tastatūras pogu. Ja visas ierīces ir pareizi savienotas, lietotāji var viegli pārslēgties starp avotiem, trīs reizes nospiežot taustiņu “Ctrl”.
32:9 SuperWide 49 collu ekrāns ar 5120 x 1440 pikseļu izšķirtspēju ir izstrādāts, lai aizvietotu vairāku monitoru lietošanu un nodrošinātu ārkārtīgi plašu skatu. Jūs jutīsieties tā, it kā jums būtu divi blakus esoši 27 collu 16:9 viena kodola HD displeji. SuperWide monitoru ekrāna laukums ir tikpat liels kā diviem monitoriem, taču uzstādīšana un lietošana daudz vienkāršāka.
Šī funkcija padarīs videokonferences ērtākas. Tīmekļkameras novietojumu var noregulēt par 30 grādiem uz aizmuguri vai priekšu, lai lietotājs varētu ērti zvanīt un piedalīties sapulcēs, atrodoties jebkādā sev ērtā pozā.
Šī mākslīgā intelekta funkcija ir ideāli piemērota videokonferencēm, kurās piedalās vairāki cilvēki. Kad viens vai vairāki cilvēki pievienojas tīmekļkameras skatam, mākslīgā intelekta funkcija veic automātisku pielāgošanu un tālummaiņu, lai visi komandas dalībnieki satilptu kadrā. Tāpat, kad dalībnieki pamet tīmekļkameras skatu, mākslīgā intelekta tīmekļkamera veic attiecīgu pielāgošanu, tāpēc šī funkcija ir ideāli piemērota ilgām sapulcēm, kā arī komandas zvaniem.
Šī funkcija padarīs austiņu glabāšanu neticami ērtu. Uzmanīgi pavelciet uz leju āķi monitora sānos: šī funkcija palīdz uzturēt darba virsmu kārtīgu un kalpo kā parocīgs kabeļu organizators jūsu darba vietā.
