Curved Business monitor

Jauna veida darbplūsmas produktivitāte

Philips monitors

Dokstacijas risinājumi

Izbaudiet Philips USB-C dokstacijas monitoru ērtības ar vienu kabeli, kas vienkāršo uzstādīšanu un palielina produktivitāti. Pieslēdziet visas ierīces tieši, izveidojiet daisy chaining, uzlādējiet telefonu un saglabājiet darba vietu kārtīgu – ietaupot vietu un uzlabojot darba plūsmu.

Standarta produkta fotoattēls Alternatīvs produkta fotoattēls Produkta priekšpuses fotoattēls

VA displejs

VA displejs nodrošina satriecošus attēlus ar platiem skatīšanās leņķiem

Philips VA gaismas diožu displejā izmantota mūsdienīga vairāku domēnu vertikālas izlīdzināšanas tehnoloģija, kas nodrošina īpaši lielus statisku kontrastu koeficientus īpaši spilgtiem un gaišiem attēliem. Lai gan standarta biroja lietojumprogrammu lietošana ir vienkārša, šis displejs ir īpaši piemērots fotoattēliem, tīmekļa pārlūkošanai, filmām, spēlēm un grafiskajām lietojumprogrammām ar lielām prasībām. Tā optimizētā pikseļu pārvaldības tehnoloģija nodrošina 178/178 grādu īpaši plašu skatīšanās leņķi, radot asus attēlus.

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 patiesākam un izteiksmīgākam attēlojumam

VESA sertificētais DisplayHDR 400 nodrošina daudz augstāku kvalitāti nekā standarta SDR displeji. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 400 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties vispārējai aptumšošanai un minimālajam 400 nitu spilgtumam, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.

Izliekts displeja dizains

Izliekts displeja dizains vēl aizraujošākai pieredzei

Monitora darbvirsma nodrošina lietotājam personisku pieredzi, kas lieliski saskan ar izliekto dizainu. Izliektais ekrāns rada patīkamu, bet neuzmācīgu klātbūtnes efektu jūsu rakstāmgalda centrā.

Iezīmes attēls

SmartKVM: ērta pārslēgšanās starp avotiem.

SmartKVM monitora poga nav kā parastās iebūvētās KVM monitora pogas, jo tā ļauj pārslēgties starp avotiem, nospiežot tastatūras pogu. Ja visas ierīces ir pareizi savienotas, lietotāji var viegli pārslēgties starp avotiem, trīs reizes nospiežot taustiņu “Ctrl”.

Iezīmes attēls

32:9 SuperWide ekrāns, kas izstrādāts, lai vairs nebūtu jāizmanto vairāki ekrāni

32:9 SuperWide 49 collu ekrāns ar 5120 x 1440 pikseļu izšķirtspēju ir izstrādāts, lai aizvietotu vairāku monitoru lietošanu un nodrošinātu ārkārtīgi plašu skatu. Jūs jutīsieties tā, it kā jums būtu divi blakus esoši 27 collu 16:9 viena kodola HD displeji. SuperWide monitoru ekrāna laukums ir tikpat liels kā diviem monitoriem, taču uzstādīšana un lietošana daudz vienkāršāka.

Iezīmes attēls

Regulējama tīmekļkamera: ērtākām videokonferencēm.

Šī funkcija padarīs videokonferences ērtākas. Tīmekļkameras novietojumu var noregulēt par 30 grādiem uz aizmuguri vai priekšu, lai lietotājs varētu ērti zvanīt un piedalīties sapulcēs, atrodoties jebkādā sev ērtā pozā.

Iezīmes attēls

Mākslīgā intelekta tīmekļkameras automātiskā kadrēšana: dinamiskiem videozvaniem.

Šī mākslīgā intelekta funkcija ir ideāli piemērota videokonferencēm, kurās piedalās vairāki cilvēki. Kad viens vai vairāki cilvēki pievienojas tīmekļkameras skatam, mākslīgā intelekta funkcija veic automātisku pielāgošanu un tālummaiņu, lai visi komandas dalībnieki satilptu kadrā. Tāpat, kad dalībnieki pamet tīmekļkameras skatu, mākslīgā intelekta tīmekļkamera veic attiecīgu pielāgošanu, tāpēc šī funkcija ir ideāli piemērota ilgām sapulcēm, kā arī komandas zvaniem.

Iezīmes attēls

Austiņu āķis: ērtai glabāšanai

Šī funkcija padarīs austiņu glabāšanu neticami ērtu. Uzmanīgi pavelciet uz leju āķi monitora sānos: šī funkcija palīdz uzturēt darba virsmu kārtīgu un kalpo kā parocīgs kabeļu organizators jūsu darba vietā.

USB-C Pro Dokošanas Stacija

USB-C Pro Dokošanas Stacija

Profesionāliem lietotājiem, kuriem nepieciešams vismodernākais un visaptverošākais risinājums, Philips izstrādāja monitorus ar vertikālu hibrīdo dokstaciju, kas nodrošina daudzpusīgākas savienojuma iespējas, universālu portu atdarināšanu un augstāku kvalitāti strāvas, datu un audio/video pārraidei.

USB-C Dokotājs

USB-C Dokotājs

Labākais risinājums korporatīvai un biroja videi ir unikālā USB-C dokstacija, kas apvieno USB-C, RJ45 un DP-out ērtākai lietošanai. Tā pilnībā aizstāj jebkuru ārēju lielgabarīta dokstaciju, samazina nevēlamu nekārtību uz galda un nodrošina augstu savienojamību.

Risinājums ikvienam

Hybridiliitäntä

Kā daļa no mūsu Pro Docking klāsta, Philips monitori atbalsta arī klēpjdatorus, kas savienojas tikai ar tradicionālo USB-A. Hibrīdie monitori aprīkoti ar iebūvētu USB dokstaciju ar DisplayLink tehnoloģiju, ļaujot pieslēgt biroja perifērijas ierīces – tastatūru, peli un RJ-45 Ethernet – ar vienu dual-mesh USB-C/A kabeli.

* Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm
* Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
* NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
* sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
* Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
* Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.
* Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
* Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.
* EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
* Displeja krāsas tiek samazinātas līdz 8 bitiem, HDMI maksimālā izšķirtspēja var būt 5120x1440 pie 75 Hz, un DisplayPort var būt 5120x1440 pie 120 Hz
* Tas ir paredzēts portatīvajam datoram ar DSC, ja ne, Thunderbolt 4 ievades un izvades maksimālā izšķirtspēja var būt 5120x1440 pie 60 Hz, 8 bitu displeja krāsa ar USB 3.2 Gen1.
* Lūdzu, ņemiet vērā, ka PowerSensor 2 darbojas tikai tad, ja ir instalēta operētājsistēma Windows 11. Ja ir aktivizēts PowerSensor 2, WAL nozīmē Walk Out Lock un WOA nozīmē Wake On.
* Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
* Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
