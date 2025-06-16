Meklējamie vārdi

Neticama efektivitāte un īpaši liels enerģijas ietaupījums

Ieteicama mazumtirdzn. cena

Šīs preces pārdošana ir pārtraukta
Zaļa

Philips zaļie monitori piedāvā inovatīvas, videi draudzīgas tehnoloģijas zaļākai nākotnei. Energoefektivitāte, pilnībā pārstrādājams iepakojums, atbilstību striktiem starptautiskiem vides standartiem, bīstamu vielu, piemēram, dzīvsudraba, neiekļaušana un PVC/BFR ir daži no paņēmieniem, kā palīdzēt nodrošināt gaišāku nākotni ikvienam.

Iebūvēta USB-C dokstacija

Iebūvēta USB-C dokstacija

Šis Philips displejs ietver iebūvētu USB C tipa dokstaciju ar strāvas padevi. Tā tievais abpusējais USB-C savienotājs ļauj veikt vienkāršu dokošanu ar vienu kabeli. Vienkāršojiet savienojumu izveidi, pievienojot visas perifērās ierīces, piemēram, tastatūru un peli, kā arī RJ-45 Ethernet kabeli pie monitora dokstacijas. Vienkārši pievienojiet savu piezīmjdotoru un šo monitoru ar vienu USB-C kabeli, lai apskatītu augstas izšķirtspējas video un veiktu īpaši ātru datu pārraidi, vienlaikus uzlādējot savu piezīmjdatoru.

Videi draudzīgs iepakojums

100% pārstrādājami materiāli un iepakojums ar FSC sertifikātu

Monitors ir iepakots, izmantojot 100% pārstrādājamus materiālus, un tam ir piešķirts FSC sertifikāts. Šis sertifikāts apliecina, ka iepakojums ir veidots, domājot par vides ilgtspēju.

EcoSmart materiāli

Konstrukcijā izmantoti 85% pārstrādātas plastmasas un 5% OBP plastmasas

Videi draudzīga pieeja nozīmē, ka tiek atkārtoti izmantoti esoši materiāli. Tāpēc šajā Philips monitorā ir izmantoti 85% pārstrādātas plastmasas un 5% plastmasas, kurai pastāv risks nonākt okeānā (OBP), kas nozīmē, ka esam pielikuši ievērojamas pūles mazināt atkritumu daudzumu.

100% pārstrādāta alumīnija pamatne un statīvs

Šī videi draudzīgā izvēle, kas izstrādāta, domājot par ilgtspēju, apvieno elegantu izturību un samazinātu ietekmi uz vidi, nodrošinot spēcīgu un stilīgu pamatu jūsu darba telpai.

Kapoka šķiedras soma — maiga, kompostējama un aizsargājoša

Mūsu kapoka šķiedras soma ir mīksta, viegla un izgatavota no dabīgām augu šķiedrām, kas aizsargā ekrānu no skrāpējumiem un bojājumiem, kas var rasties pārvadāšanas laikā. Tai ir patīkami pieskarties, to ir droši lietot un tā ir pilnībā kompostējama; tā atgriežas zemē, kad vairs nav vajadzīga. Šī soma piedāvā videi draudzīgu aizsardzību transportēšanas un pārvadāšanas laikā. Viegli izpakot un saudzē planētu.

Philips — ilgtspējīgi un videi draudzīgi monitori

Philips — ilgtspējīgi un videi draudzīgi monitori

Mēs izmantojam 100% pārstrādājamu iepakojumu. Dažos izvēlētos modeļos mēs izmantojam līdz pat 85% patērētāju pārstrādātas plastmasas.

Bīstamo vielu ierobežojums

Bīstamo vielu ierobežojums

Zema halogēna dizains, lai samazinātu ietekmi uz vidi

Risinājums ikvienam

Tehnoloģija enerģijas taupīšanai

Pateicoties 0-vatu galvenajam slēdzim, enerģijas patēriņu var pilnībā samazināt līdz nullei, vēl vairāk samazinot jūsu oglekļa pēdas nospiedumu. Monitors jūt apkārtējo apgaismojumu un attiecīgi pielāgo ekrāna spilgtumu, uztur optimālu spilgtumu, patērējot mazāk enerģijas, un uztver kustību, lai samazinātu patēriņu, kad monitors netiek lietots.

* “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
* Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
* Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
* sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
* Lūdzu, ņemiet vērā, ka PowerSensor 2 darbojas tikai tad, ja ir instalēta operētājsistēma Windows 11. Ja ir aktivizēts PowerSensor 2, WAL nozīmē Walk Out Lock un WOA nozīmē Wake On.
* Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
* EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
* Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
* Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
