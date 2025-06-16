Philips zaļie monitori piedāvā inovatīvas, videi draudzīgas tehnoloģijas zaļākai nākotnei. Energoefektivitāte, pilnībā pārstrādājams iepakojums, atbilstību striktiem starptautiskiem vides standartiem, bīstamu vielu, piemēram, dzīvsudraba, neiekļaušana un PVC/BFR ir daži no paņēmieniem, kā palīdzēt nodrošināt gaišāku nākotni ikvienam.
Iebūvēta USB-C dokstacija
Iebūvēta USB-C dokstacija
Šis Philips displejs ietver iebūvētu USB C tipa dokstaciju ar strāvas padevi. Tā tievais abpusējais USB-C savienotājs ļauj veikt vienkāršu dokošanu ar vienu kabeli. Vienkāršojiet savienojumu izveidi, pievienojot visas perifērās ierīces, piemēram, tastatūru un peli, kā arī RJ-45 Ethernet kabeli pie monitora dokstacijas. Vienkārši pievienojiet savu piezīmjdotoru un šo monitoru ar vienu USB-C kabeli, lai apskatītu augstas izšķirtspējas video un veiktu īpaši ātru datu pārraidi, vienlaikus uzlādējot savu piezīmjdatoru.
Videi draudzīgs iepakojums
100% pārstrādājami materiāli un iepakojums ar FSC sertifikātu
Monitors ir iepakots, izmantojot 100% pārstrādājamus materiālus, un tam ir piešķirts FSC sertifikāts. Šis sertifikāts apliecina, ka iepakojums ir veidots, domājot par vides ilgtspēju.
EcoSmart materiāli
Konstrukcijā izmantoti 85% pārstrādātas plastmasas un 5% OBP plastmasas
Videi draudzīga pieeja nozīmē, ka tiek atkārtoti izmantoti esoši materiāli. Tāpēc šajā Philips monitorā ir izmantoti 85% pārstrādātas plastmasas un 5% plastmasas, kurai pastāv risks nonākt okeānā (OBP), kas nozīmē, ka esam pielikuši ievērojamas pūles mazināt atkritumu daudzumu.
Šī videi draudzīgā izvēle, kas izstrādāta, domājot par ilgtspēju, apvieno elegantu izturību un samazinātu ietekmi uz vidi, nodrošinot spēcīgu un stilīgu pamatu jūsu darba telpai.
Kapoka šķiedras soma — maiga, kompostējama un aizsargājoša
Mūsu kapoka šķiedras soma ir mīksta, viegla un izgatavota no dabīgām augu šķiedrām, kas aizsargā ekrānu no skrāpējumiem un bojājumiem, kas var rasties pārvadāšanas laikā. Tai ir patīkami pieskarties, to ir droši lietot un tā ir pilnībā kompostējama; tā atgriežas zemē, kad vairs nav vajadzīga. Šī soma piedāvā videi draudzīgu aizsardzību transportēšanas un pārvadāšanas laikā. Viegli izpakot un saudzē planētu.
Philips — ilgtspējīgi un videi draudzīgi monitori
Mēs izmantojam 100% pārstrādājamu iepakojumu. Dažos izvēlētos modeļos mēs izmantojam līdz pat 85% patērētāju pārstrādātas plastmasas.
Bīstamo vielu ierobežojums
Zema halogēna dizains, lai samazinātu ietekmi uz vidi
Tehnoloģija enerģijas taupīšanai
Pateicoties 0-vatu galvenajam slēdzim, enerģijas patēriņu var pilnībā samazināt līdz nullei, vēl vairāk samazinot jūsu oglekļa pēdas nospiedumu. Monitors jūt apkārtējo apgaismojumu un attiecīgi pielāgo ekrāna spilgtumu, uztur optimālu spilgtumu, patērējot mazāk enerģijas, un uztver kustību, lai samazinātu patēriņu, kad monitors netiek lietots.