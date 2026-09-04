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Kā tīrīt Philips skuvekli?

Lai uzzinātu, kā tīrīt jūsu Philips skuvekli atbilstoši modelim, izpildiet tālāk dotās norādes. Pirms skuvekļa tīrīšanas vienmēr pārliecinieties, ka tas ir ūdensizturīgs, meklējot uz skuvekļa aizmugures uzdrukātu krāna vai vannas simbolu.

Optimālai skūšanas veiktspējai mēs iesakām tīrīt skuvekli pēc katras lietošanas reizes. Atkarībā no skuvekļa modeļa varat redzēt, ka uz tā mirgo paziņojuma simbols, kas atgādina par tīrīšanu.
Precīzas skuvekļa modeļa tīrīšanas instrukcijas skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XP9407/37 , X9002/10 , S591/05 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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