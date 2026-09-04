Kā tīrīt Philips skuvekli?

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Lai uzzinātu, kā tīrīt jūsu Philips skuvekli atbilstoši modelim, izpildiet tālāk dotās norādes. Pirms skuvekļa tīrīšanas vienmēr pārliecinieties, ka tas ir ūdensizturīgs, meklējot uz skuvekļa aizmugures uzdrukātu krāna vai vannas simbolu.
Optimālai skūšanas veiktspējai mēs iesakām tīrīt skuvekli pēc katras lietošanas reizes. Atkarībā no skuvekļa modeļa varat redzēt, ka uz tā mirgo paziņojuma simbols, kas atgādina par tīrīšanu.
Precīzas skuvekļa modeļa tīrīšanas instrukcijas skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
Dažiem no jaunākajiem Philips skuvekļa modeļiem ir viena pieskāriena atvēršanas sistēma (sk. attēlu).
Lai tīrītu skuvekļus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
Ja jums ir Philips S9000 vai S7000 skuvekļi, kuriem skuvekļa galviņu var noņemt pilnībā, izpildiet tālāk dotās tīrīšanas norādes.
Ja jums ir divu galviņu Philips skuveklis, izpildiet tālāk dotās tīrīšanas norādes.
Dažiem Philips skuvekļiem ir uzspraužami piederumi, piemēram, bārdas veidošanas uzgalis vai tīrīšanas suka. Ir svarīgi uzturēt šos piederumus tīrus.
Jūs varat tos noņemt no skuvekļa un noskalot ar siltu ūdeni. Kad tie ir tīri un sausi, tos var uzlikt atpakaļ uz skuvekļa.
Plašāku informāciju par skuvekļa komplektācijā iekļautajiem piederumiem un to tīrīšanu, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
Ja jūsu skuveklim ir pievienots izņemams trimmeris, šeit varat atrast norādes par tā tīrīšanu.
Tīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos un bojājumus.
Dažus Philips skuvekļus var tīrīt Philips SmartClean sistēmā. Lūdzu, skatiet tālāk sniegtos norādījumus par skuvekļa tīrīšanu SmartClean sistēmā.
Ja jūsu skuvekļa komplektācijā iekļauta ātrās tīrīšanas pierīce, šeit varat uzzināt, kā to izmantot skuvekļa tīrīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar šo sistēmu ir saderīgi tikai tie skuvekļi, kuru komplektācijā ir iekļauta ātrās tīrīšanas pierīce.
Lai ātri pārbaudītu, vai jūsu skuveklis ir saderīgs ar ātrās tīrīšanas pierīci, apgrieziet to otrādi. Ja redzat, ka tīrīšanas atgādinājums (3 punkti) izgaismojas zilā krāsā, tas nozīmē, ka šī skuvekļa tīrīšanai varat izmantot ātrās tīrīšanas pierīci.
Sagatavojiet ātrās tīrīšanas pierīci lietošanai un ievietojiet tajā tīrīšanas kasetni.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XP9407/37 , X9002/10 , S591/05 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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