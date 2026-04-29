30 dienu atgriešana
Ir trīs dažādi Sonicare suku uzgaļu veidi. Tas, kurš sukas uzgalis der jūsu zobu sukai, ir atkarīgs no jūsu modeļa.
Uzspraužams sukas uzgalis ir standarta sukas uzgalis un ir piemērots lielākajai daļai mūsu Sonicare uzlādējamo zobu suku.
Vecākiem Essence modeļiem ir lielāks, uzskrūvējams sukas uzgalis.
Philips One un Philips One for Kids zobu suku uzgaļi ir saderīgi tikai ar Philips One un Philips One for Kids zobu sukām.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX8311/13, HX8311/11, HX9813/98. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Kurš uzgalis ir piemērots manai Sonicare zobu sukai?
Kādi tīrīšanas režīmi ir pieejami nākamās paaudzes DiamondClean 8000.–9900. sērijas zobu sukai?
Kā pārvietoties nākamās paaudzes DiamondClean 8000.–9900. sērijas ierīces galvenajā izvēlnē?
Kā izmantot nākamās paaudzes DiamondClean 8000.–9900. sērijas ierīces pogas un displeju?
Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Kā es varu aktivizēt tūlītējo atgriezenisko saiti? Beršanas funkcija?
Kā veikt rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu nākamās paaudzes Sonicare DiamondClean 8000.–9900. sērijas ierīcei?
Kā uzlādēt nākamās paaudzes Sonicare DiamondClean 8000.–9900. sērijas zobu suku, izmantojot ceļojumu futrāli?
Kā pārbaudīt nākamās paaudzes Sonicare DiamondClean 8000.–9900. sērijas zobu sukas akumulatora statusu?
Kā es varu mainīt intensitātes līmeni nākamās paaudzes Sonicare DiamondClean 8000.–9900. sērijas ierīcei?
Ko atgriezeniskajā saitē pēc zobu tīrīšanas parāda nākamās paaudzes DiamondClean 8000.–9990. sērijas ierīču ilguma ekrāni?
Kā izvēlēties tūlītējo atgriezenisko saiti, kuru vēlos izmantot savai nākamās paaudzes DiamondClean zobu sukai?
Kā mainīt nākamās paaudzes Sonicare DiamondClean 8000.–9900. sērijas zobu sukas režīmu?
Kā es varu saprast atgriezenisko saiti pēc zobu tīrīšanas: Spiediens?
Kā apskatīt atgriezenisko saiti pēc zobu tīrīšanas uz manas nākamās paaudzes DiamondClean zobu sukas roktura?
Kā var zināt, kad ir jāmaina nākamās paaudzes DiamondClean 8000.–9900. sērijas ierīces sukas uzgalis?
Kā uzlādēt nākamās paaudzes Sonicare DiamondClean 8000.–9900. sērijas zobu suku?
Kā var pirmreizēji iestatīt nākamās paaudzes DiamondClean 8000.–9900. sērijas ierīci un atlasīt valodu?