Philips Airfryer izdala plastmasas smaku

Ja ievērojat plastmasas smaku, lūdzu, veiciet tālāk norādītās darbības, lai to samazinātu.
- Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei Airfryer aptuveni 30 minūtes atdzist.
- Izņemiet grozu un iztīriet atvilktni ar mitru drānu vai sūkli, izmantojot trauku mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Piezīme. Neizmantojiet metāla virtuves piederumus vai abrazīvus tīrīšanas materiālus, citādi varat sabojāt ierīci.
- Ievietojiet grozu un atvilktni atpakaļ ierīcē Airfryer.
- Ievietojiet ierīces spraudni kontaktligzdā.
- Neievietojot ierīcē pārtikas produktus, iestatiet taimerim maksimālo laiku un 200 °C temperatūru.
- Ieslēdziet ierīci Airfryer un ļaujiet tai darboties, līdz laiks ir pagājis.
Šis process palīdzēs novērst ievēroto plastmasas smaku.
Vai iepriekš sniegtais risinājums palīdzēja novērst problēmu? Ja nē, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.