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Philips Airfryer izdala plastmasas smaku

Ja gatavošanas laikā ievērojat, ka Philips Airfryer izdala plastmasas smaku, izlasiet tālāk sniegto rakstu, lai uzzinātu, kādēļ tā un kā to likvidēt.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: NA150/00 , NA110/00 , NA565/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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