Meklējamie vārdi

Pāris mājas apstākļos bauda kafiju
40 reviews

Café Aromis 8000. sērija

Kafejnīcas garša ar māju sajūtu

Ieteicama mazumtirdzn. cena

Šīs preces pārdošana ir pārtraukta
Apskatīt visus modeļus
Kafija gluži kā kafejnīcā

Kafija gluži kā kafejnīcā

Vairāk nekā 50 karstu un aukstu kafijas dzērienu, kas pagatavoti, izmantojot vairāk pupiņu¹, tādējādi iegūstot spēcīgāku un izteiktāku garšu. LatteGo Pro pagatavo samtainas karstas vai aukstas piena putas, un tā ir iztīrāma nieka 10 sekundēs.​

Bagātīgas kafijas garšas noslēpums​

BrewExtract tehnoloģija

Mūsu BrewExtract tehnoloģija katram dzērienam izmanto vairāk pupiņu¹, lai arī mājās gatavota kafija garšotu gluži kā kafejnīcā. Lai precīzi iegūtu tieši vēlamo stiprumu, dzērienu var pielāgot, izvēloties vienu no septiņiem intensitātes līmeņiem.​

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

LatteGo Pro

Krēmīgas piena putas​

Vai tas būtu kapučīno vai ledus late, mūsu LatteGo Pro sistēma nodrošina krēmīgas un noturīgas putas gluži kā kafejnīcā gan ar govs pienu, gan augu piena alternatīvām. Putotāju var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, un, tā kā tam nav caurulīšu, to var iztīrīt ātrāk nekā 10 sekundēs.​

Kafija katram noskaņojumam​

50+ karstu un aukstu dzērienu

Vairāk nekā 50 karstu un aukstu kafijas dzērienu — no bagātīgiem espreso līdz atsvaidzinošiem aukstajiem dzērieniem. Šis kafijas automāts karsto un auksto dzērienu pagatavošanai iepriecinās visus ģimenes locekļus un kafijas cienītājus, kas savās mājās vēlas baudīt gardu kafiju gluži kā kafejnīcā.​

Barista tavās​ mājās

Ar gatavošanas palīgu iegūsti tieši tādu kafiju, kādu vēlies​

Informē gatavošanas palīgu, kuras kafijas pupiņas tu izmanto, un tas automātiski pielāgos iestatījumus, lai iegūtu ideālu garšu. Lai dzērienu gatavošanas palīgs varētu sniegt personalizētus norādījumus, jāizveido savienojums ar lietotni HomeID.​

User guide Product sheet
EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Vairāk pupiņu un garšas

Kāds ir kafejnīcas līmeņa garšas intensitātes noslēpums? Mūsu BrewExtract tehnoloģija katram dzērienam izmanto un saspiež lielāku pupiņu devu*, lai radītu ne ar ko nesajaucamo kafejnīcas kafijas garšu. Lai precīzi iegūtu vēlamo stiprumu, pielāgo dzērienu, izvēloties vienu no 7 intensitātes līmeņiem.

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Krēmīgas piena putas visiem iecienītajiem dzērieniem

Kafejnīcas līmeņa kvalitāte nozīmē arī krēmīgas piena putas — gan karstas, gan aukstas. Par to rūpējas LatteGo Pro sistēma. No kapučīno līdz ledus latei — mūsu piena sistēma nodrošina kafejnīcas līmeņa kvalitāti gan no govs piena, gan augu piena dzērieniem. Piena sistēmu drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, un, tā kā tai nav caurulīšu, to tekošā ūdenī var iztīrīt mazāk nekā 10 sekunžu laikā. Izbaudi brīnišķīgas putas ar mūsu kafijas automāta LatteGo Pro novatorisko piena putotāju.

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Vairāk nekā 50 karstu un aukstu dzērienu katram noskaņojumam

Izpēti vairāk nekā 50 karstu un aukstu kafijas dzērienu — no bagātīgiem espreso līdz atsvaidzinošiem aukstiem dzērieniem. Šis karsto un auksto kafijas dzērienu automāts ir ideāls risinājums ģimenēm un kafijas cienītājiem, kas vēlas ieviest kafejnīcas plašo dzērienu klāstu savās mājās.

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Pilnīgs baudījums un minimāla tīrīšana

LatteGo Pro var iztīrīt mazāk nekā 10 sekunžu laikā, skalojot tekošā ūdenī vai mazgājot trauku mazgājamajā mašīnā. Pagatavošanas bloku var vienkārši noskalot zem krāna. Kad pienāks laiks izmantot tīrīšanas programmu, piemēram, atkaļķošanu, automāts sniegs nepieciešamos norādījumus.

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Mīļākā kafija ar vienu pieskārienu pogai

Intuitīvais, skārienjutīgais TFT 4,3" displejs nodrošina kafijas pagatavošanu bez piepūles, piedāvājot gatavošanu ar vienu pieskārienu un personalizētu lietotāju profilu izveidi. Vienkārša vadība ļauj ikvienam mājsaimniecības loceklim bez pūlēm baudīt augstākās kvalitātes kafiju mājās.

Aukstā kafijas dzēriena dubultā espreso pagatavošana tasītē

Izteiksmīga​ aukstās kafijas garša

Ar vienu pieskārienu pogai iegūsti bagātīgu un ideāli līdzsvarotu auksto kafijas dzērienu garšu. ​

LatteGo piena padeves sistēmu mazgājiet tekošā krāna ūdenī.

Minimāla tīrīšana pilnīgam baudījumam​

LatteGo Pro var iztīrīt mazāk nekā 10 sekunžu laikā zem krāna vai mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Arī pagatavošanas bloku var ātri noskalot tekošā ūdenī. Kad pienāks laiks veikt atkaļķošanu vai izmantot citu tīrīšanas programmu, ierīce sniegs vajadzīgos norādījumus.​

Modernizācija

Elektroenerģijas​ taupīšana

Eko režīms ūdens un elektroenerģijas izmaksu samazināšanai​

Eko režīms samazina ūdens un elektroenerģijas patēriņu, vienlaikus saglabājot kafijas kvalitāti. Philips Café Aromis ļauj aptumšot galveno un tasītes apgaismojumu, skalošanai izmantot mazāku ūdens daudzumu, ātrāk pārslēgties gaidstāves režīmā vai samazināt ekrāna spilgtumu.​

Atsauksmes

Klientu apkalpošana un atbalsts

Saņemiet palīdzību saistībā ar produktu, atrodiet rokasgrāmatas, uzziniet labākos padomus un ieteikumus un novērsiet problēmas

CustomerSupport

Atbalsta sākumlapa

Atrodiet visas atbalsta tēmas un daudz ko citu

MagnifyingGlass

Atrodiet savu produktu

Meklējiet pēc modeļa numura un atrodiet informāciju par konkrēto produktu

Café Aromis 8000. sērija
Café Aromis 8000. sērija

Atrunas

¹ Salīdzinot ar visiem citiem Philips espreso kafijas automātiem
² Salīdzinot ar iepriekšējiem Philips espreso kafijas automātiem
³ Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādījis kafijas automāts. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma
**  salīdzinot ar visiem citiem Philips espreso kafijas automātiem
***  Salīdzinot ar iepriekšējiem Philips espreso kafijas automātiem
****  Pamatojoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma

Kafijas automāti:

© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.