Vairāk nekā 50 karstu un aukstu kafijas dzērienu, kas pagatavoti, izmantojot vairāk pupiņu¹, tādējādi iegūstot spēcīgāku un izteiktāku garšu. LatteGo Pro pagatavo samtainas karstas vai aukstas piena putas, un tā ir iztīrāma nieka 10 sekundēs.
Bagātīgas kafijas garšas noslēpums
BrewExtract tehnoloģija
Mūsu BrewExtract tehnoloģija katram dzērienam izmanto vairāk pupiņu¹, lai arī mājās gatavota kafija garšotu gluži kā kafejnīcā. Lai precīzi iegūtu tieši vēlamo stiprumu, dzērienu var pielāgot, izvēloties vienu no septiņiem intensitātes līmeņiem.
LatteGo Pro
Krēmīgas piena putas
Vai tas būtu kapučīno vai ledus late, mūsu LatteGo Pro sistēma nodrošina krēmīgas un noturīgas putas gluži kā kafejnīcā gan ar govs pienu, gan augu piena alternatīvām. Putotāju var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, un, tā kā tam nav caurulīšu, to var iztīrīt ātrāk nekā 10 sekundēs.
Kafija katram noskaņojumam
50+ karstu un aukstu dzērienu
Vairāk nekā 50 karstu un aukstu kafijas dzērienu — no bagātīgiem espreso līdz atsvaidzinošiem aukstajiem dzērieniem. Šis kafijas automāts karsto un auksto dzērienu pagatavošanai iepriecinās visus ģimenes locekļus un kafijas cienītājus, kas savās mājās vēlas baudīt gardu kafiju gluži kā kafejnīcā.
Barista tavās mājās
Ar gatavošanas palīgu iegūsti tieši tādu kafiju, kādu vēlies
Informē gatavošanas palīgu, kuras kafijas pupiņas tu izmanto, un tas automātiski pielāgos iestatījumus, lai iegūtu ideālu garšu. Lai dzērienu gatavošanas palīgs varētu sniegt personalizētus norādījumus, jāizveido savienojums ar lietotni HomeID.
Krēmīgas piena putas visiem iecienītajiem dzērieniem
Vairāk nekā 50 karstu un aukstu dzērienu katram noskaņojumam
Pilnīgs baudījums un minimāla tīrīšana
LatteGo Pro var iztīrīt mazāk nekā 10 sekunžu laikā, skalojot tekošā ūdenī vai mazgājot trauku mazgājamajā mašīnā. Pagatavošanas bloku var vienkārši noskalot zem krāna. Kad pienāks laiks izmantot tīrīšanas programmu, piemēram, atkaļķošanu, automāts sniegs nepieciešamos norādījumus.
Mīļākā kafija ar vienu pieskārienu pogai
Intuitīvais, skārienjutīgais TFT 4,3" displejs nodrošina kafijas pagatavošanu bez piepūles, piedāvājot gatavošanu ar vienu pieskārienu un personalizētu lietotāju profilu izveidi. Vienkārša vadība ļauj ikvienam mājsaimniecības loceklim bez pūlēm baudīt augstākās kvalitātes kafiju mājās.
Izteiksmīga aukstās kafijas garša
Ar vienu pieskārienu pogai iegūsti bagātīgu un ideāli līdzsvarotu auksto kafijas dzērienu garšu.
Minimāla tīrīšana pilnīgam baudījumam
Elektroenerģijas taupīšana
Eko režīms ūdens un elektroenerģijas izmaksu samazināšanai
Eko režīms samazina ūdens un elektroenerģijas patēriņu, vienlaikus saglabājot kafijas kvalitāti. Philips Café Aromis ļauj aptumšot galveno un tasītes apgaismojumu, skalošanai izmantot mazāku ūdens daudzumu, ātrāk pārslēgties gaidstāves režīmā vai samazināt ekrāna spilgtumu.
