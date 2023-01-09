Meklējamie vārdi

Philips Lumea IPL S9900 device
210 reviews

Lumea IPL 9900 Series

Mūsu viedākais IPL ar ekskluzīvām SkinAI funkcijām

Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols¹ ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Izbaudi gludu ādu bez matiņiem 18 mēnešus²

Ilgstoši gluda āda tikai trīs seansos

Atklāj mūsu viedāko IPL fotoepilatoru ilgstoši gludai ādai. Mūsu ātrākā bezvadu Lumea IPL ierīce ar SenseIQ tehnoloģiju tagad ir aprīkota ar ekskluzīvām SkinAI funkcijām Lumea IPL lietotnē, lai analizētu tavu ādu un sekotu progresam.

Iepazīsties ar Philips Lumea IPL

Mūsu viedākā IPL fotoepilators ar 90 dienu naudas atmaksas garantiju un 2+1 gadu pagarinātu garantiju ilgstošai gludai ādai.

Ietaupi laiku un pūles

Tikai 2 reizes mēnesī

Pirmās 4 procedūras veic tikai ik pēc 2 nedēļām (salīdzinājumā ar citu zīmolu procedūrām reizi nedēļā), pēc tam veic korekcijas reizi mēnesī, lai saglabātu rezultātus.

Efektivitāte

Uzgaļi visām tavām ķermeņazonām

4 viedie uzgaļi pielāgojas ikvienai zonai, lai nodrošinātu ērtu un efektīvu matiņu noņemšanu.

Papildu ērtības

Ar vadu un bezvadu iespējām

Izmanto fotoepilatoru ar vadu ātrai apstrādei uz lielām ķermeņa zonām, piemēram, kājām, vai izvēlies bezvadu režīmu, lai precīzi apstrādātu grūti sasniedzamas ķermeņa zonas.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Faster results

Lai ātri iegūtu rezultātus, izmantot tikai 2 reizes mēnesī

Lietošanas biežums sākumposmā ir ik pēc 2 nedēļām — uz pusi mazāk procedūru nekā ar citu zīmolu ierīcēm. Pēc tam profilakse nepieciešama tikai reizi mēnesī. Tas arī viss! Abu apakšstilbu procedūra ilgst 8,5 minūtes.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM SenseIQ

Saudzējoša un ērta lietošana ar SenseIQ

Ierīcei Lumea 9900 Series ir pieci ērti pielāgojami gaismas iestatījumi. Sensors SmartSkin nosaka ādas toni un palīdz noteikt ērtāko iestatījumu. Viedie uzgaļi pielāgo procedūru katrai ķermeņa zonai atsevišķi.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Cordless if you want

Ērtai lietošanai ar vadu un bez vada

Philips Lumea ierīce ir izstrādāta ērtai un vieglai lietošanai. Lietojiet šo ierīci ar vadu ātrai lielāku tādu ķermeņa zonu kopšanai kā kājas, vai izmantojiet bezvada akumulatora režīmu, lai precīzi apkoptu grūti aizsniedzamas ķermeņa zonas.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Smart Attachments 9000

Visaptverošs risinājums sejas un ķermeņa procedūrām ar 4 viediem uzgaļiem

Īpaši izstrādāti uzgaļi nevainojami pielāgojas ķermeņa formai un, nonākot saskarē ar ķermeņa zonu, aktivizē katrai tai piemērotāko programmu. Sejai: uzgalis ar gludu konstrukciju un nelielu lodziņu ar ultravioletā starojuma aizsargfiltru. Ķermenim: uz iekšpusi ieliekts uzgalis ar lielu lodziņu. Bikini un padušu zonai: uz ārpusi izliekts uzgalis grūti sasniedzamām zonām.

BRI958_FIM_Suitable skin and hair_PDP

Piemērota vairākumam ādas un matu toņu

IPL ierīču darbībai ir nepieciešams kontrasts starp mata pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc to var izmantot dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiem un uz gaišas līdz tumši brūnas ādas (I-V).

SkinAI: vieda, vienkārša un personalizēta

SkinAI: vieda, vienkārša un personalizēta

Lumea IPL lietotnē iebūvētā SkinAI tehnoloģija vēl vairāk atvieglo vēlamo rezultātu sasniegšanu. Pārņem kontroli, sekojiet līdzi savam progresam un saņem padomus un norādījumus visa procesa laikā — ar ekskluzīvām funkcijām, piemēram, ādas pašbilžu analizatoru un ķermeņa apmatojuma analizatoru.

Lumea no A līdz Z

Lumea no A līdz Z

Iepazīsties ar Philips Lumea — kā darbojas IPL, vai tas ir piemērots taviem matiņiem, un padomus par tā lietošanu. Iepazīsties ar šīs inovatīvās ierīces izcilo līderi, kura unikālais stāsts vairo autentiskumu un uzticību.

Tehnoloģija

Lumea IPL 9900

Noskaties, lai uzzinātu vairāk par Lumea IPL 9900

Woman holding IPL device

Atjaunots

Pilnīga Philips kvalitāte, labāka videi

Mēs piešķiram otro dzīvi atgrieztajām IPL fotoepilatoru ierīcēm. Šiem produktiem ir pilna 2 gadu garantija, tie tiek pārbaudīti, vai nav iespējami bojājumi, iztīrīti un nepieciešamās detaļas tiek nomainītas.

Izvēlies savu Philips Lumea IPL 9900 sērijas fotoepilatoru

Atsauksmes

Ekspertu palīdzība un padomi

Vai ierīci Philips Lumea var lietot bikini zonai?

Kāpēc uz ierīces Philips Lumea stikla ir gaisa burbulis?

Kā atrast man piemērotāko Philips Lumea gaismas intensitāti?

Kādā vecumā varu izmantot Philips Lumea?

Cik bieži man jālieto ierīce Philips Lumea?

Kāpēc ierīce Philips Lumea lietošanas laikā sakarst?

Vai es varu izmantot lietotnes Philips Lumea SkinAI funkciju vairākās mobilajās ierīcēs?

Kāpēc lietotnes Lumea ķermeņa apmatojuma analizators nereģistrē manus matiņus?

Kāpēc Philips Lumea ādas pašfoto analizators uzrāda nekonsekventus rezultātus?

Kā tīrīt Philips Lumea ierīci?

Vai ierīce Philips Lumea ir piemērota visiem ādas toņiem un ķermeņa apmatojuma krāsām?

Vai ierīci Philips Lumea var lietot arī vīrieši?

Vai, lietojot Philips Lumea, ir iespējamas blakusparādības?

Kāpēc pirms Philips Lumea terapijas ir nepieciešams noņemt matiņus?

Kā sagatavoties Philips Lumea procedūrai?

Vai rezultāti būs labāki, ja izmantošu ierīci Philips Lumea biežāk?

Vai varu izmantot Philips Lumea, ja esmu stāvoklī vai baroju bērnu ar krūti?

Vai Philips Lumea gaismas zibšņi nav kaitīgi acīm?

Kāpēc Philips Lumea uzgalim nav stikla?

Kā atšķiras dažādi Philips Lumea uzgaļi?

Kā iegūt paredzētos rezultātus, izmantojot Philips Lumea?

Klientu apkalpošana un atbalsts

Saņemiet palīdzību saistībā ar produktu, atrodiet rokasgrāmatas, uzziniet labākos padomus un ieteikumus un novērsiet problēmas

Salīdziniet visas Philips Lumea IPL sērijas

* Pēc 3 procedūrām. Matiņu samazinājums pēc 18 mēnešiem: 86% uz apakšstilbiem, 70% bikini zonā, 67% padusēs
**  Ja tiek ievērots procedūras plāns. Aprēķināts lietošanai uz apakšstilbiem, bikini zonā, padusēs un uz sejas. Lampas kalpošanas laiks nepaplašina Philips 2 gadu vispasaules garantiju.

