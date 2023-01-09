Pirmās 4 procedūras veic tikai ik pēc 2 nedēļām (salīdzinājumā ar citu zīmolu procedūrām reizi nedēļā), pēc tam veic korekcijas reizi mēnesī, lai saglabātu rezultātus.
4 viedie uzgaļi pielāgojas ikvienai zonai, lai nodrošinātu ērtu un efektīvu matiņu noņemšanu.
Izmanto fotoepilatoru ar vadu ātrai apstrādei uz lielām ķermeņa zonām, piemēram, kājām, vai izvēlies bezvadu režīmu, lai precīzi apstrādātu grūti sasniedzamas ķermeņa zonas.
Lietošanas biežums sākumposmā ir ik pēc 2 nedēļām — uz pusi mazāk procedūru nekā ar citu zīmolu ierīcēm. Pēc tam profilakse nepieciešama tikai reizi mēnesī. Tas arī viss! Abu apakšstilbu procedūra ilgst 8,5 minūtes.
Ierīcei Lumea 9900 Series ir pieci ērti pielāgojami gaismas iestatījumi. Sensors SmartSkin nosaka ādas toni un palīdz noteikt ērtāko iestatījumu. Viedie uzgaļi pielāgo procedūru katrai ķermeņa zonai atsevišķi.
Philips Lumea ierīce ir izstrādāta ērtai un vieglai lietošanai. Lietojiet šo ierīci ar vadu ātrai lielāku tādu ķermeņa zonu kopšanai kā kājas, vai izmantojiet bezvada akumulatora režīmu, lai precīzi apkoptu grūti aizsniedzamas ķermeņa zonas.
Īpaši izstrādāti uzgaļi nevainojami pielāgojas ķermeņa formai un, nonākot saskarē ar ķermeņa zonu, aktivizē katrai tai piemērotāko programmu. Sejai: uzgalis ar gludu konstrukciju un nelielu lodziņu ar ultravioletā starojuma aizsargfiltru. Ķermenim: uz iekšpusi ieliekts uzgalis ar lielu lodziņu. Bikini un padušu zonai: uz ārpusi izliekts uzgalis grūti sasniedzamām zonām.
IPL ierīču darbībai ir nepieciešams kontrasts starp mata pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc to var izmantot dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiem un uz gaišas līdz tumši brūnas ādas (I-V).
