30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
221B8LJEB/00
Skaidrs attēls, efektīva veiktspēja
Izmantojiet savam darbam Philips 22 collu Full HD monitoru. Skaidrais un košais Full HD displejs nodrošina vietu un attēla kvalitāti darba skatīšanai. Tādas funkcijas kā augstuma regulēšana, Flicker-free un LowBlue režīms atvieglo darbu, saudzējot acis.
B Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartErgoBase ir monitora pamatne, kas nodrošina ergonomisku un ērtu skatīšanos un vadu pārvaldību. Šo pamatni var sagāzt, noliet un pagriezt dažādos leņķos, kas nodrošina maksimālu komfortu. Statīvs ar regulējamu augstumu palīdz iegūt optimālo skata augstumu un samazina garu darba dienu radīto fizisko nogurumu, savukārt vadu pārvaldības iespējas samazina vadu radīto nekārtību un ļauj saglabāt darba vietu kārtīgu un profesionālu.
Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.
Izbaudiet uzlaboto komfortu un lasāmību, lasot garus dokumentus, kuros ir daudz teksta. Režīms EasyRead lasīšanu padara līdzīgu papīra izdevuma lasīšanai, kas ir saudzējošāk jūsu acīm. Displeja krāsas un tuvinājuma līmeņi tiek pielāgoti, lai radītu papīra izdevuma lasīšanas efektu tieši digitālajā displejā.
4.3
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Plusi
Super
Mīnusi
Nie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Izmantošanas datums 2022-04-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Izmantošanas datums 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Verificēts pircējs
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Plusi
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Mīnusi
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Izmantošanas datums 2018-10-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Izmantošanas datums 2018-10-27
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271B8QJEB LCD monitor
Izmantošanas datums 2020-07-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271B8QJEB LCD monitor
Izmantošanas datums 2020-07-02
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.