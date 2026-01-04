30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
226E9QSB/00
Spilgtas un skaidras detaļas, dizains ārpus robežām
Šis izcili elegantais monitors sniedz vislabāko skatīšanās pieredzi ārpus robežām. Plašais displejs ļauj baudīt vienādi spilgtus un skaidrus attēlus no jebkura priekšējā skatu leņķa. Nemirgojošais ekrāns mazina acu nogurumu pēc ilgstošas lietošanas.
E Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
“Philips ir apņēmies izmantot ilgtspējīgus, videi nekaitīgus materiālus visā monitoru klāstā. Visās korpusa plastmasas detaļās, metāla rāmja detaļās un iepakojuma materiālos izmantoti 100 % pārstrādājami materiāli. Dažos modeļos tiek izmantota līdz 65 % otrreizēji pārstrādāta plastmasas. Stingra atbilstība RoHS standartiem nodrošina ievērojamu toksisku vielu, piemēram, vara, apjoma samazinājumu vai izskaušanu. Monitoros ar CCFL sānu apgaismojumu ir ievērojami samazināts dzīvsudraba saturs, bet monitoros ar LED sānu apgaismojumu dzīvsudrabs vispār netiek izmantots.
Atsauksmes
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.