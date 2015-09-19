ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

LCD monitors ar LED sānu apgaismojumu

226V4LAB/00

4.4

| (5) Atsauksmes

Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās

Izbaudiet spilgtus LED attēlus šajā pievilcīgajā, spīdīga dizaina displejā. Aprīkots ar stereo skaļruņiem un SmartControl Lite, šis displejs ir lieliska izvēle!

Skatīt visas priekšrocības

ar stereo skaļruņiem

Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās

  • V Line

  • 21,5 collas (54,6 cm)

Plāns korpuss ietaupa vietu

16:9 Full HD displejs vislabākajai skatīšanās pieredzei

Full HD ekrānam ir 1920x1080p platekrāna izšķirtspēja. Tā ir visaugstākā HD avotu izšķirtspēja, kas nodrošina vislabāko iespējamo attēla kvalitāti. Ekrāns ir pilnībā piemērots nākotnes tehnoloģijām — tiek atbalstīti 1080p signāli no visiem avotiem, ieskaitot Blu-ray un uzlabotām HD spēļu konsolēm. Signālu apstrāde ir būtiski uzlabota, lai atbalstītu šo augstāko signālu kvalitāti un izšķirtspēju. Tas nodrošina izcilus un nepārspējami spilgtus progresīvās skenēšanas attēlus ar košām krāsām.

Videi nekaitīgs displejs, kas nesatur dzīvsudrabu

Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.4

no 5

5

Atsauksmes

4
3
1

19/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

22/04/2020

România

România

Verificēts pircējs

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Izmantošanas datums 2018-04-22

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Izmantošanas datums 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā