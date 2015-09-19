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Izbeigta ražošana
226V4LAB/00
Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās
Izbaudiet spilgtus LED attēlus šajā pievilcīgajā, spīdīga dizaina displejā. Aprīkots ar stereo skaļruņiem un SmartControl Lite, šis displejs ir lieliska izvēle!
V Line
21,5 collas (54,6 cm)
Full HD ekrānam ir 1920x1080p platekrāna izšķirtspēja. Tā ir visaugstākā HD avotu izšķirtspēja, kas nodrošina vislabāko iespējamo attēla kvalitāti. Ekrāns ir pilnībā piemērots nākotnes tehnoloģijām — tiek atbalstīti 1080p signāli no visiem avotiem, ieskaitot Blu-ray un uzlabotām HD spēļu konsolēm. Signālu apstrāde ir būtiski uzlabota, lai atbalstītu šo augstāko signālu kvalitāti un izšķirtspēju. Tas nodrošina izcilus un nepārspējami spilgtus progresīvās skenēšanas attēlus ar košām krāsām.
Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.
4.4
no 5
5
Atsauksmes
Józef
19/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
CosminaM
22/04/2020
România
Verificēts pircējs
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Izmantošanas datums 2018-04-22
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Izmantošanas datums 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri