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Izbeigta ražošana

LCD monitors

227E7QDSB/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Spilgtas krāsas, dzidras detaļas

Šis izcilais platleņķa displejs attēlo dzīvīgas krāsas un precīzas detaļas elegantā dizainā, kas mājoklī vai birojā rada gaišu un svaigu sajūtu.

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elegantā dizainā

Spilgtas krāsas, dzidras detaļas

  • E Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

Videi nekaitīgs displejs, kas nesatur dzīvsudrabu

Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.

Displejs ar īpaši šauru apmali elegantam izskatam

Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.

SmartContrast tumšākiem melnās krāsas līmeņiem

SmartContrast tumšākiem melnās krāsas līmeņiem

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Verificēts pircējs

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 237E7QDSB Monitor LCD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 237E7QDSB Monitor LCD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Šim Philips displejam ir MHL sertifikāts. Tomēr, ja gadījumā jūsu MHL ierīce netiek pievienota vai nedarbojas pareizi, skatiet savas MHL ierīces bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar ražotāju. Ierīces ražotāja politika, iespējams, nosaka, ka jums jāiegādājas konkrēta zīmola MHL kabelis vai adapteris

  2. Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.

  3. ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti

  4. Pilnīgu MHL produktu sarakstu skatiet vietnē www.mhlconsortiun.org

  5. "AH-IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  6. Viedais atbildes laiks ir optimālā vērtība, kas iegūta vai nu GtG, vai GtG (BW) testā.