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Izbeigta ražošana
22PFS5303/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Philips 5300 nodrošina kvalitatīvu attēlu mazā ekrānā. Ar vienkāršo vadību un kompakto dizainu tas ir ideāli piemērots novietošanai virtuvē, guļamistabā vai darbistabā.
55 cm (22 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
FHD
Pixel Plus HD
Stilīgs, kompakts, viegls un pārnēsājams. Šis televizors ar nelielo ekrānu ļauj nepalaist garām iemīļotos raidījumus neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas — gan virtuvē, gan teltī brīvā dabā kopā ar ģimeni. Ar šo portatīvo televizoru jūs vienmēr būsiet informēti par jaunākajām ziņām vai iecienīto sporta spēļu rezultātiem. Tas ir radīts, lai atrastos tur, kur mutuļo dzīve.
Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai straumējat tiešsaistē, vai skatāties disku, iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un tumšākiem melnajiem toņiem.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
4.6
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Izmantošanas datums 2019-11-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Izmantošanas datums 2019-11-14
Слон
01/04/2019
Україна
Цей телевізор дуже простив Уве користуванні і дуже надійний мені він дуже подобається
Купую вже 3-й телевізор вашої фірми мені вони подобаються надійністю просто той у використаннім якістю забраження якості розборки дуже надійний гарний товар дякую за виробництва такої техніки
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Plusi
Vhodná i jako monitor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Izmantošanas datums 2019-05-16
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Izmantošanas datums 2019-05-16
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.