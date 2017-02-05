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Izbeigta ražošana
237E7QDSB/00
Spilgtas krāsas, dzidras detaļas
Šis izcilais platleņķa displejs attēlo dzīvīgas krāsas un precīzas detaļas elegantā dizainā, kas mājoklī vai birojā rada gaišu un svaigu sajūtu.
E Line
23 collas (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.
LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Livius2005
05/02/2017
România
Verificēts pircējs
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 237E7QDSB Monitor LCD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 237E7QDSB Monitor LCD
Šim Philips displejam ir MHL sertifikāts. Tomēr, ja gadījumā jūsu MHL ierīce netiek pievienota vai nedarbojas pareizi, skatiet savas MHL ierīces bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar ražotāju. Ierīces ražotāja politika, iespējams, nosaka, ka jums jāiegādājas konkrēta zīmola MHL kabelis vai adapteris
Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.
ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti
Pilnīgu MHL produktu sarakstu skatiet vietnē www.mhlconsortiun.org
"AH-IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
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