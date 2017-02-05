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Izbeigta ražošana

LCD monitors

237E7QDSB/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Spilgtas krāsas, dzidras detaļas

Šis izcilais platleņķa displejs attēlo dzīvīgas krāsas un precīzas detaļas elegantā dizainā, kas mājoklī vai birojā rada gaišu un svaigu sajūtu.

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elegantā dizainā

Spilgtas krāsas, dzidras detaļas

  • E Line

  • 23 collas (58,4 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Videi nekaitīgs displejs, kas nesatur dzīvsudrabu

Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.

Mazs enerģijas patēriņš samazina elektroenerģijas rēķinu

Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai

LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Verificēts pircējs

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 237E7QDSB Monitor LCD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 237E7QDSB Monitor LCD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Šim Philips displejam ir MHL sertifikāts. Tomēr, ja gadījumā jūsu MHL ierīce netiek pievienota vai nedarbojas pareizi, skatiet savas MHL ierīces bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar ražotāju. Ierīces ražotāja politika, iespējams, nosaka, ka jums jāiegādājas konkrēta zīmola MHL kabelis vai adapteris

  2. Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.

  3. ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti

  4. Pilnīgu MHL produktu sarakstu skatiet vietnē www.mhlconsortiun.org

  5. "AH-IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  6. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse