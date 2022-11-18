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Izbeigta ražošana

Full HD LCD monitors

243V7QDAB/01

3.9

| (16) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu

Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.

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Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

  • V Line

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

HDMI savienojuma atbalsts Full HD izklaidei

Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.9

no 5

16

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

4
2

18/11/2022

Polska

Polska

Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie

To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Plusi

solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Mīnusi

Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Izmantošanas datums 2022-10-18

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Izmantošanas datums 2022-10-18

06/01/2018

Polska

Polska

to jest bardzo dobry produkt

jest zbyt wcześnie, w odniesieniu do monitora, aby go skutecznie ocenić. Jest to oczywiście kwestia czasu użytkowania, aby wskazać realny MTBF. Na ten czas oceniam monitor w tej "przestrzeni" cenowej jako bardzo dobry

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

30/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Монитор Филипс

Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Izmantošanas datums 2020-11-30

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Izmantošanas datums 2020-11-30

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse