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Izbeigta ražošana
243V7QDAB/01
Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām
Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.
V Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).
3.9
no 5
16
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
dziewczyna
18/11/2022
Polska
Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie
To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.
Plusi
solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.
Mīnusi
Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2022-10-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2022-10-18
peeter30
06/01/2018
Polska
to jest bardzo dobry produkt
jest zbyt wcześnie, w odniesieniu do monitora, aby go skutecznie ocenić. Jest to oczywiście kwestia czasu użytkowania, aby wskazać realny MTBF. Na ten czas oceniam monitor w tej "przestrzeni" cenowej jako bardzo dobry
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
anderschess
30/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Монитор Филипс
Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Izmantošanas datums 2020-11-30
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Izmantošanas datums 2020-11-30
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse