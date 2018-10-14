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Izbeigta ražošana
Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām
Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.
V Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Monitor LCD Full HD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Verificēts pircējs
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Full HD LCD monitor
Izmantošanas datums 2019-12-17
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Full HD LCD monitor
Izmantošanas datums 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Plusi
IPS kijelző, jó ár érték arány
Mīnusi
Nem tudok ilyet
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QSB Full HD LCD monitor
Izmantošanas datums 2019-12-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QSB Full HD LCD monitor
Izmantošanas datums 2019-12-10
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
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