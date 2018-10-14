ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Energy Label Europe E
    Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Energy Label Europe E
    Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls

Izbeigta ražošana

Full HD LCD monitors

243V7QSB/01

4.8

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.

Skatīt visas priekšrocības

Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

  • V Line

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS LED platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Displejs ar šauru apmali eleganti nemanāmam izskatam

Displejs ar šauru apmali eleganti nemanāmam izskatam

Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Verificēts pircējs

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Full HD LCD monitor

Izmantošanas datums 2019-12-17

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Full HD LCD monitor

Izmantošanas datums 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Plusi

IPS kijelző, jó ár érték arány

Mīnusi

Nem tudok ilyet

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QSB Full HD LCD monitor

Izmantošanas datums 2019-12-10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QSB Full HD LCD monitor

Izmantošanas datums 2019-12-10

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse