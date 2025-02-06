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E Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Šie Philips ekrāni nodrošina kristāldzidrus Quad HD 2560 x 1440 pikseļu attēlus. Izmantojot augstas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu, ko nodrošina jaudīgie platjoslas avoti, šie jaunie displeji iedzīvinās attēlus un grafikas. Philips displeji nodrošinās kristāldzidrus attēlus neatkarīgi no tā, vai esat speciālists ar augstām prasībām, kuram 3D grafikas lietotņu izmantošanas laikā nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām.
Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.
5.0
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Igorgda
06/02/2025
Polska
Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.
Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 245E1S Monitor LCD
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 245E1S Monitor LCD
Franeker
10/12/2022
Polska
ten produkt jest nawet lepiej niż idealny
podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory
Plusi
wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania
Mīnusi
nic
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 275E1S Monitor LCD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 275E1S Monitor LCD
Tief
14/07/2020
Polska
Przesiadka z Full HD
Bardzo fajny monitor. Przesiadka z monitora Full HD firmy LG 23EA63V na Philipsa 245E1S. Odrobinkę większy , wielkość plamki 0,206 robi swoje i jest prawie nie dostrzegalna przez co obraz statyczny bajka , to samo w grach super. W codziennym użytkowaniu pokazuje ze odświeżanie 60 Hz ale w grach już 75 Hz , jeszcze tego nie rozgryzłem , może za to że mam kartę AMD i AMD FreeSync. Estetycznie zrobiony. Nie wiem jak podstawa bo u mnie wisi na uchwycie.
Plusi
Rozdzielczość , kolory , elegancki, i nie drogi
Mīnusi
By uzyskać fajną biel trzeba temperaturę koloru ustawić na przynajmniej 9100 i troszkę przy krótki przewód od monitora do zasilacza
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 245E1S Monitor LCD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 245E1S Monitor LCD
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
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Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.