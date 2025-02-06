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LCD monitors

245E1S/00

5
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienkārši pārsteidzošs
E Line 24 collu monitors nodrošinās pārsteidzošus attēlus, un tam ir elegants dizains, kas kļūs par stilīgu jūsu darba vides papildinājumu. Izbaudiet kristāldzidrus Quad HD attēlus un plūstošas kustības, ko nodrošina AMD FreeSync tehnoloģija.
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Vienkārši pārsteidzošs

  • E Line

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

Kristāldzidri attēli ar Quad HD, 2560 x 1440 pikseļi

Kristāldzidri attēli ar Quad HD, 2560 x 1440 pikseļi

Šie Philips ekrāni nodrošina kristāldzidrus Quad HD 2560 x 1440 pikseļu attēlus. Izmantojot augstas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu, ko nodrošina jaudīgie platjoslas avoti, šie jaunie displeji iedzīvinās attēlus un grafikas. Philips displeji nodrošinās kristāldzidrus attēlus neatkarīgi no tā, vai esat speciālists ar augstām prasībām, kuram 3D grafikas lietotņu izmantošanas laikā nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām.

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 245E1S Monitor LCD

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 245E1S Monitor LCD

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Plusi

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Mīnusi

nic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 275E1S Monitor LCD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 275E1S Monitor LCD

14/07/2020

Polska

Polska

Przesiadka z Full HD

Bardzo fajny monitor. Przesiadka z monitora Full HD firmy LG 23EA63V na Philipsa 245E1S. Odrobinkę większy , wielkość plamki 0,206 robi swoje i jest prawie nie dostrzegalna przez co obraz statyczny bajka , to samo w grach super. W codziennym użytkowaniu pokazuje ze odświeżanie 60 Hz ale w grach już 75 Hz , jeszcze tego nie rozgryzłem , może za to że mam kartę AMD i AMD FreeSync. Estetycznie zrobiony. Nie wiem jak podstawa bo u mnie wisi na uchwycie.

Plusi

Rozdzielczość , kolory , elegancki, i nie drogi

Mīnusi

By uzyskać fajną biel trzeba temperaturę koloru ustawić na przynajmniej 9100 i troszkę przy krótki przewód od monitora do zasilacza

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 245E1S Monitor LCD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 245E1S Monitor LCD

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Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  3. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  4. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  5. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.