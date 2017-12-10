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Izbeigta ražošana
246E7QDAB/00
Spilgtas, reālistiskas krāsas
Šis izcilais platleņķa displejs ar Ultra Wide-Color attēlo reālistiskas krāsas elegantā dizainā, kas mājoklī vai birojā rada gaišu un svaigu sajūtu.
E Line
24 (skata lauks 23,6 collas / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Šim Philips displejam ir MHL sertifikāts. Tomēr, ja gadījumā jūsu MHL ierīce netiek pievienota vai nedarbojas pareizi, skatiet savas MHL ierīces bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar ražotāju. Ierīces ražotāja politika, iespējams, nosaka, ka jums jāiegādājas konkrēta zīmola MHL kabelis vai adapteris
Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.
ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti
Pilnīgu MHL produktu sarakstu skatiet vietnē www.mhlconsortiun.org
HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.