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Izbeigta ražošana

LCD monitors ar Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Spilgtas, reālistiskas krāsas

Šis izcilais platleņķa displejs ar Ultra Wide-Color attēlo reālistiskas krāsas elegantā dizainā, kas mājoklī vai birojā rada gaišu un svaigu sajūtu.

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elegantā dizainā

Spilgtas, reālistiskas krāsas

  • E Line

  • 24 (skata lauks 23,6 collas / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai

LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.

Īpaši spīdīga apdare, lai papildinātu mājokļa dizainu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Šim Philips displejam ir MHL sertifikāts. Tomēr, ja gadījumā jūsu MHL ierīce netiek pievienota vai nedarbojas pareizi, skatiet savas MHL ierīces bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar ražotāju. Ierīces ražotāja politika, iespējams, nosaka, ka jums jāiegādājas konkrēta zīmola MHL kabelis vai adapteris

  2. Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.

  3. ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti

  4. Pilnīgu MHL produktu sarakstu skatiet vietnē www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.

  6. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.