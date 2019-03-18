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Izbeigta ražošana
246E9QJAB/00
Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains
Philips E Line monitoram raksturīgs stilīgs dizains un neparasti augsta attēla veiktspēja. Full HD ar šauru apmali un Ultra Wide-Color tehnoloģiju nodrošina reālistisku attēlu. Izbaudiet skatīšanās prieku un stilīgo dizainu.
E Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.
DisplayPort ir digitāls savienojums no personālā datora uz monitoru, bez pārveidošanas nepieciešamības. Tam ir lielākas iespējas nekā DVI standartam, pilnībā atbalstot līdz 15 metrus garu kabeļsavienojumu un 10,8 Gbps/sek. datu pārsūtīšanas ātrumu. Liela veiktspēja un latentums ar nulles līmeni garantē visātrāko attēlveidošanu un atsvaidzes intensitāti – padarot DisplayPort par vislabāko izvēli ne tikai vispārīgai izmantošanai birojā vai mājās, bet arī spēļu spēlēšanai, filmām, video rediģēšanai un citiem uzdevumiem. Izmantojot dažādus adapterus, iespējams nodrošināt sadarbspēju.
LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
4.3
no 5
29
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Pierce25
18/03/2019
Lietuva
Produktas puikus
Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Plusi
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Mīnusi
Nie stwierdziłem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-11-30
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
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NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.