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  • Energy Label Europe A
    Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās
  • Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās
  • Energy Label Europe A
    Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās
  • Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās

Izbeigta ražošana

LCD monitors ar SmartControl Lite

246V5LSB/00

4.2
| (13) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās
Izbaudiet spilgtus LED attēlus šajā pievilcīgajā, spīdīga dizaina displejā. Aprīkots ar SmartControl Lite, šis displejs ir lieliska izvēle!
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Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās

  • V Line

  • 24 collu (61 cm)

LED tehnoloģija spilgtām krāsām

Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.

Vienkārša displeja veiktspējas regulēšana ar SmartControl Lite

SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

13

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

3

05/05/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo fajny monitor

Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.

Plusi

Bardzo wytrzymały

Mīnusi

Brak

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.