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Izbeigta ražošana
V Line
24 collu (61 cm)
Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.
SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.
4.2
no 5
13
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Michasz
05/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Plusi
Bardzo wytrzymały
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite