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Izbeigta ražošana
24PFS4022/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Philips 4000 TV ir radīts priekam un spēj nelielā ekrānā nodrošināt kvalitatīvu attēlu. Tas ir pietiekami kompakts, lai to bez pūlēm varētu pārnēsāt no vienas telpas uz citu, un tā minimālistiskais dizains iederas jebkurā interjerā.
60 cm (24 collu)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbekjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietu, kur valda jautrība!
3.9
no 5
20
Atsauksmes
mariuszb50
28/11/2017
Polska
Full HD
Mały, zgrabny, świetne kolory, Full HD idealny do pokoju dla dzieci .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Charlieapa
26/09/2019
Magyarország
Jó ár , érték arány .
Monitorom meghibásodása miatt kerestem új megjelenítőt . Kedvenc helyemen épp akcióban volt ez a tv .Igaz hogy én csak monitort kerestem , de az eladó javaslatára ennél a készüléknél maradtam . Döntésem nem bántam meg ! Hibátlanul kiszolgálja a számítógépet és ha meguntam még tv-t is nézhetek ! Minden szabadon fogható csatornát kiválóan fog .Nappal is nézhető jó fényerejének köszönhetően . Szeretem a távirányítóját is . Az összes funkciót könnyen elérem vele.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Sanyi45
25/01/2019
Magyarország
A célnak tökéletesen megfelel
Konyhai TV-t kerestünk. 22" FullHD, falra szerelhető olcsó kellett. Ez pont az. Kezelése könnyű, az igényeknek megfelel.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.