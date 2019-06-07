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Izbeigta ražošana
24PFS4032/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Pārnēsājams un skaists. Philips 4000 televizors ir radīts ērti pārnēsājams, kur vien dodaties. Ar īpaši plāno kontūru un balto rāmi ar skaidrām līnijām tas lieliski iederas jebkurā telpā.
60 cm (24 collu)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Mēs zinām, ka jūs vēlaties televizoru ar mazu ekrānu, kas izskatās tikpat lieliski, kā darbojas. Tāpēc mūsu dizaina komanda izveidoja elegantu rāmi ar izsmalcinātu baltu un mirdzošu apdari, lai radītu mūsdienīgu dizainu, kas papildina jebkuru interjeru.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
4.4
no 5
13
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Григор
07/06/2019
България
Отличен продукт
Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Tom63
30/08/2018
Česká republika
Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.
Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
alex2
11/07/2018
România
Foarte bun!
Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.