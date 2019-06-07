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Izbeigta ražošana

4000 seriesĻoti plāns Full HD LED televizors

24PFS4032/12

4.4

| (13) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Ļoti plāns Full HD LED televizors

Pārnēsājams un skaists. Philips 4000 televizors ir radīts ērti pārnēsājams, kur vien dodaties. Ar īpaši plāno kontūru un balto rāmi ar skaidrām līnijām tas lieliski iederas jebkurā telpā.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Digital Crystal Clear

Ļoti plāns Full HD LED televizors

  • 60 cm (24 collu)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Eleganta balta krāsa piešķir svaigu, mūsdienīgu izskatu katrai istabai

Mēs zinām, ka jūs vēlaties televizoru ar mazu ekrānu, kas izskatās tikpat lieliski, kā darbojas. Tāpēc mūsu dizaina komanda izveidoja elegantu rāmi ar izsmalcinātu baltu un mirdzošu apdari, lai radītu mūsdienīgu dizainu, kas papildina jebkuru interjeru.

Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu

Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

USB ports multivides atskaņošanai

USB ports multivides atskaņošanai

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

13

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

1

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор

30/08/2018

Česká republika

Česká republika

Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.

Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

11/07/2018

România

România

Foarte bun!

Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.