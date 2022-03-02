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Izbeigta ražošana
24PFT5303/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Philips 5300 nodrošina kvalitatīvu attēlu mazā ekrānā. Ar vienkāršo vadību un kompakto dizainu tas ir ideāli piemērots novietošanai virtuvē, guļamistabā vai darbistabā.
60 cm (24 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
FHD
Pixel Plus HD
Stilīgs, kompakts, viegls un pārnēsājams. Šis televizors ar nelielo ekrānu ļauj nepalaist garām iemīļotos raidījumus neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas — gan virtuvē, gan teltī brīvā dabā kopā ar ģimeni. Ar šo portatīvo televizoru jūs vienmēr būsiet informēti par jaunākajām ziņām vai iecienīto sporta spēļu rezultātiem. Tas ir radīts, lai atrastos tur, kur mutuļo dzīve.
Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai straumējat tiešsaistē, vai skatāties disku, iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un tumšākiem melnajiem toņiem.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.6
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Stanisław55
02/03/2022
Polska
Funkcje i możliwości
Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.
Plusi
Dźwięk , obraz oraz inne funkcje
Mīnusi
Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2020-03-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2020-03-02
Wakipięta
11/12/2019
Polska
Bega wytrzymały wyświetlacz
dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara
Plusi
dobry jest
Mīnusi
stojak zły
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2018-12-11
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2018-12-11
Akadar
14/07/2019
Polska
Super do kuchni i małego pokoju
Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.