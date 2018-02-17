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Izbeigta ražošana
24PHT4022/12
Ļoti plāns LED televizors
Philips 4000 TV ir radīts priekam un spēj nelielā ekrānā nodrošināt kvalitatīvu attēlu. Tas ir pietiekami kompakts, lai to bez pūlēm varētu pārnēsāt no vienas telpas uz citu, un tā minimālistiskais dizains iederas jebkurā interjerā.
60 cm (24 collu)
LED TV
DVB-T/T2/C
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbekjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietu, kur valda jautrība!
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Ziutek75
17/02/2018
Polska
Dwie super funkcje: nagrywnie i niezależna głośność słuchawek
Brakuje mi programowania nagrywania przez datę. Dziś zawiódł mnie, nie nagrywając zaprogramowanego kanału z komunikatem, że nie powiodło się z powodu chwilowego braku zasilania, a to nie miało miejsca.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHT4022 Niezwykle smukły telewizor LED
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHT4022 Niezwykle smukły telewizor LED
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.