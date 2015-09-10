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272G5DYEB/00
G Line
144 Hz
27 collas (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ ir mūsdienīga jauna displeja tehnoloģija, kas nodrošina visplūdenāko un ātrāko spēļu spēlēšanas pieredzi. G-SYNC™ nodrošina revolucionāro veiktspēju, kas tiek iegūta, sinhronizējot displeja atsvaidzes intensitāti ar jūsu GeForce GTX personālā datora centrālo procesoru, novēršot ekrāna raustīšanos un samazinot attēlošanas un ievades aizkavi. Rezultāts: vienmērīga ainu pāreja, asāki objekti un plūdena spēlēšanas pieredze, sniedzot satriecošu vizuālo efektu un konkurētspējīgas tehnoloģiskās inovācijas.
Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 144 reizēm sekundē, un tas ir 2,4x ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadra atsvaidzes intensitāte var likt pretiniekiem lēkāt ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 144 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos kritiski nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Ar īpaši zemu ievades nobīdi un bez ekrāna raustīšanās šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks
SmartResponse ir ekskluzīva Philips darbības paātrināšanas tehnoloģija, kas pēc ieslēgšanas automātiski pielāgo atbildes laikus konkrētu lietojumprogrammu, piemēram, spēļu un filmu programmu, prasībām, kurām nepieciešama ātrs atbildes laiks, lai sniegtu attēlus bez vibrācijas, laika nobīdes un dubultošanās.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Fankman
10/09/2015
Polska
Super !!
Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu PC operētājsistēma ir Windows 7 vai jaunāka, grafikas karte ir Nvidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU vai labāka un atjaunināta ar jaunāko draiveri.
G-Sync režīms, ULMB režīms un 3D Vision režīms pastāv neatkarīgi vienlaikus. Ja iespējots kāds no šiem režīmiem, abi pārējie režīmi ir jāatspējo.
ULMB ir iespējots tikai pie 85 Hz, 100 Hz un 120 Hz. 3D Vision ir iespējota tikai pie 100 Hz un 120 Hz.
G-SYNC™ iespējas nodrošināšanai nepieciešams NVIDIA Graphics un DisplayPort savienojums. Papildinformāciju skatiet tīmekļa lapā www.geforce.com/g-sync.
Ja jums radušies jautājumi par 144 Hz veiktspēju, lūdzu, sazinieties ar kartes ražotāju.
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