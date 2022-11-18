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Izbeigta ražošana
273V7QDAB/01
Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām
Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.
V Line
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u. c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!
Izbaudiet uzlaboto komfortu un lasāmību, lasot garus dokumentus, kuros ir daudz teksta. Režīms EasyRead lasīšanu padara līdzīgu papīra izdevuma lasīšanai, kas ir saudzējošāk jūsu acīm. Displeja krāsas un tuvinājuma līmeņi tiek pielāgoti, lai radītu papīra izdevuma lasīšanas efektu tieši digitālajā displejā.
3.9
no 5
16
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
dziewczyna
18/11/2022
Polska
Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie
To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.
Plusi
solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.
Mīnusi
Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2022-10-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2022-10-18
peeter30
06/01/2018
Polska
to jest bardzo dobry produkt
jest zbyt wcześnie, w odniesieniu do monitora, aby go skutecznie ocenić. Jest to oczywiście kwestia czasu użytkowania, aby wskazać realny MTBF. Na ten czas oceniam monitor w tej "przestrzeni" cenowej jako bardzo dobry
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
anderschess
30/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Монитор Филипс
Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Izmantošanas datums 2020-11-30
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Izmantošanas datums 2020-11-30
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse