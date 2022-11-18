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Izbeigta ražošana

Full HD LCD monitors

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu

Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.

Skatīt visas priekšrocības

Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

  • V Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA stiprinājums nodrošina elastību

VESA stiprinājums nodrošina elastību

SmartImage iepriekšējie iestatījumi optimizētu attēla iestatījumu veikšanai

SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u. c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!

EasyRead režīms ērtai lasīšanai

Izbaudiet uzlaboto komfortu un lasāmību, lasot garus dokumentus, kuros ir daudz teksta. Režīms EasyRead lasīšanu padara līdzīgu papīra izdevuma lasīšanai, kas ir saudzējošāk jūsu acīm. Displeja krāsas un tuvinājuma līmeņi tiek pielāgoti, lai radītu papīra izdevuma lasīšanas efektu tieši digitālajā displejā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.9

no 5

16

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

4
2

18/11/2022

Polska

Polska

Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie

To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Plusi

solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Mīnusi

Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Izmantošanas datums 2022-10-18

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Izmantošanas datums 2022-10-18

06/01/2018

Polska

Polska

to jest bardzo dobry produkt

jest zbyt wcześnie, w odniesieniu do monitora, aby go skutecznie ocenić. Jest to oczywiście kwestia czasu użytkowania, aby wskazać realny MTBF. Na ten czas oceniam monitor w tej "przestrzeni" cenowej jako bardzo dobry

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

30/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Монитор Филипс

Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Izmantošanas datums 2020-11-30

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Izmantošanas datums 2020-11-30

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse