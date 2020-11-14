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Izbeigta ražošana
273V7QJAB/01
Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām
Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.
V Line
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Izbaudiet uzlaboto komfortu un lasāmību, lasot garus dokumentus, kuros ir daudz teksta. Režīms EasyRead lasīšanu padara līdzīgu papīra izdevuma lasīšanai, kas ir saudzējošāk jūsu acīm. Displeja krāsas un tuvinājuma līmeņi tiek pielāgoti, lai radītu papīra izdevuma lasīšanas efektu tieši digitālajā displejā.
Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.
4.8
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
jogintiger
14/11/2020
Polska
Rewelacja!
Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.
Plusi
tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.
Mīnusi
głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Tygrys01
26/01/2020
Polska
Verificēts pircējs
Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości
Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów
Plusi
znakomite kolory
Mīnusi
Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
piotrino
29/12/2017
Polska
Doskonały według mnie
Dopiero zakupiony, skonfigurowany....Monitor super. Kolory super, wygląd super. Podłaczenie przez hdmi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse