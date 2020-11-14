ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām
  • Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

Izbeigta ražošana

Full HD LCD monitors

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.

Skatīt visas priekšrocības

Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

  • V Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

EasyRead režīms ērtai lasīšanai

Izbaudiet uzlaboto komfortu un lasāmību, lasot garus dokumentus, kuros ir daudz teksta. Režīms EasyRead lasīšanu padara līdzīgu papīra izdevuma lasīšanai, kas ir saudzējošāk jūsu acīm. Displeja krāsas un tuvinājuma līmeņi tiek pielāgoti, lai radītu papīra izdevuma lasīšanas efektu tieši digitālajā displejā.

VESA stiprinājums nodrošina elastību

Displejs ar šauru apmali eleganti nemanāmam izskatam

Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

4
2
1

14/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.

Plusi

tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.

Mīnusi

głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

26/01/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości

Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów

Plusi

znakomite kolory

Mīnusi

Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

29/12/2017

Polska

Polska

Doskonały według mnie

Dopiero zakupiony, skonfigurowany....Monitor super. Kolory super, wygląd super. Podłaczenie przez hdmi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse