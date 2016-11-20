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  • Energy Label Europe A
    Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Energy Label Europe A
    Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas
  • Spilgtas, reālistiskas krāsas

Izbeigta ražošana

LCD monitors ar Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

4.8
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Spilgtas, reālistiskas krāsas
Šis izcilais platleņķa displejs ar Ultra Wide-Color attēlo reālistiskas krāsas elegantā dizainā, kas mājoklī vai birojā rada gaišu un svaigu sajūtu.
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elegantā dizainā

Spilgtas, reālistiskas krāsas

  • E Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.

PLS LED platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

PLS LED platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

PLS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa – pat 90 grādu pagriešanas režīmā! Atšķirībā no TN paneļiem PLS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/11/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%

Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

14/11/2019

Україна

Україна

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

04/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý monitor

Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Šim Philips displejam ir MHL sertifikāts. Tomēr, ja gadījumā jūsu MHL ierīce netiek pievienota vai nedarbojas pareizi, skatiet savas MHL ierīces bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar ražotāju. Ierīces ražotāja politika, iespējams, nosaka, ka jums jāiegādājas konkrēta zīmola MHL kabelis vai adapteris

  2. Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.

  3. ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti

  4. Pilnīgu MHL produktu sarakstu skatiet vietnē www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.

  6. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%