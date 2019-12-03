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  • Energy Label Europe F
    Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
  • Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
  • Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
  • Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
  • Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
  • Energy Label Europe F
    Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
  • Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
  • Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
  • Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
  • Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu

Izbeigta ražošana

4K Ultra HD LCD monitors

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu
Philips 27 collu 4K UHD monitors nodrošina īpaši dzidru attēlu. 4K UHD ar plašu skata leņķi nodrošina tikpat izcilu dzidrumu un reālistisku attēlu jebkurā leņķī no priekšpuses. Mirgoņas novēršanas funkcija samazina acu sasprindzinājumu pēc ilgstošas lietošanas.
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Lielisks attēls apvienojumā ar elegantu dizainu

  • E Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

Displejs ar šauru apmali eleganti nemanāmam izskatam

Displejs ar šauru apmali eleganti nemanāmam izskatam

Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

4
3
2

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Plusi

Jakośc

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный монитор!

Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  3. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  4. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  5. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.