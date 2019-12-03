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Izbeigta ražošana
276E8VJSB/00
E Line
27 collas (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.
4.2
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
BennyART
03/12/2019
Polska
Bardzo dobry monitor do grafiki
Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć
Plusi
Jakośc
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Edik
31/10/2019
Україна
гарний продукт, рекомендую
1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Kornet
10/04/2019
Україна
Отличный монитор!
Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.