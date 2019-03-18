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Izbeigta ražošana

LCD monitors ar Ultra Wide-Color

276E9QJAB/01

4.3

| (29) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains

Philips E Line monitoram raksturīgs stilīgs dizains un neparasti augsta attēla veiktspēja. Full HD ar šauru apmali un Ultra Wide-Color tehnoloģiju nodrošina reālistisku attēlu. Izbaudiet skatīšanās prieku un stilīgo dizainu.

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Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains

  • E Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

29

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

18/03/2019

Lietuva

Lietuva

Produktas puikus

Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

30/12/2019

Polska

Polska

OK!

Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.

Plusi

Jasność, ostrość, kontrast, cena

Mīnusi

Nie stwierdziłem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2019-11-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2019-11-30

21/06/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu

Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  5. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  6. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.