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Izbeigta ražošana
278E9QJAB/00
Pārsteidzošas krāsas, pilnīga klātbūtnes sajūta
Lietojot Philips izliektos monitorus, izjūtiet pilnīgu klātbūtnes efektu. Izliektais 27 collu E Line monitors nodrošina aizraujošu pieredzi un pārsteidzošus attēlus ar Full HD kvalitāti. Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina krāsu kvalitāti, kas padara attēlus reālistiskus!
E Line
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Spēlējot jums nevajadzētu izvēlēties starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. Ar jauno Philips monitoru jums vairs nebūs šādas problēmas. AMD FreeSync™ tehnoloģija nodrošina vienmērīgu veiktspēju bez jebkādiem traucējumiem, plūdenu, ātru atsvaidzināšanu un īpaši ātru reakcijas laiku pie burtiski jebkura kadru ātruma.
Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.
Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.
4.3
no 5
29
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Pierce25
18/03/2019
Lietuva
Produktas puikus
Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Plusi
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Mīnusi
Nie stwierdziłem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-11-30
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE 1931
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Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.