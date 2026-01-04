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  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Energy Label Europe E
    Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna
  • Vienkāršota ikdienas rutīna

Business monitor4K UHD monitors

27B1N3800/00

Vienkāršota ikdienas rutīna
Šis 27 collu monitors rāda skaistus attēlus ar 4K izšķirtspēju un 1,074 miljardu krāsu gammu. Turklāt, pateicoties tā DisplayPort savienojamībai un IPS panelim, tas ir lielisks universāls risinājums jūsu darba vietai.
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Vienkāršota ikdienas rutīna

  • 3000. sērija

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS tehnoloģija pilnkrāsu attēliem un platiem skatīšanās leņķiem

IPS tehnoloģija pilnkrāsu attēliem un platiem skatīšanās leņķiem

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa — pat 90 grādu pagriešanas režīmā! Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

1,074 miljardi krāsu vienmērīgām krāsu pārejām un detalizācijai

1,074 miljardi krāsu vienmērīgām krāsu pārejām un detalizācijai

10 bitu displejs nodrošina piesātinātu krāsu dziļumu ar 1,074 miljardiem krāsu un 12 bitu iekšējo apstrādi, lai atveidotu vienmērīgas, dabiskas krāsas bez gradācijām un krāsu grupēšanas.

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  3. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  4. Maksimālajā izšķirtspējā 3840 x 2160 var sasniegt 10 bitu krāsu dziļumu tikai pie 60 Hz, izmantojot savienojumu ar DisplayPort. Papildinformāciju sk. lietotāja rokasgrāmatā.

  5. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  6. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

  7. Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.

  8. Ierīces komplektācijā iekļauto kabeļu veids, daudzums un specifikācija var atšķirties atkarībā no valsts vai reģionālajām prasībām.