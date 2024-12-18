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Business monitor 4K UHD monitors

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Business monitor4K UHD monitors

27B1N3800/00

Business monitor 4K UHD monitors

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Programmatūra un draiveri

Rokasgrāmatas norādījumi

  • PDF fails, 1.5 MB
  • 18 December 2024

Windows 10 draiveri

  • versija: V2.0
  • ZIP fails, 10.9 kB
  • 5 December 2025

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība

  • PDF fails, 8 MB
  • 18 December 2024

Energomarķējums

  • PDF fails, 315.8 kB
  • 29 November 2024

Garantija un apkalpošana

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Garantija

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