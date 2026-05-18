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27E1N1100A/01
Strādājiet ar stilu
Izbaudiet produktivitāti Full HD kvalitātē. Šis monitors piedāvā visu darbam nepieciešamo, piemēram, LowBlue režīmu acu aizsardzībai, IPS LED platleņķa tehnoloģiju augstas kvalitātes attēliem un 1 ms MPRT attēla asumam.
1000. sērija
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS displejos tiek izmantota progresīva tehnoloģija, kas nodrošina īpaši plašus 178/178 grādu skata leņķus, ļaujot skatīties displejā gandrīz no jebkura leņķa. Atšķirībā no standarta TN paneļiem IPS displeji nodrošina īpaši asus attēlus ar košām krāsām, tāpēc tie ir lieliski piemēroti ne tikai fotoattēlu un filmu skatīšanai un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kurām vienmēr nepieciešama krāsu precizitāte un vienmērīgs spilgtums.
Attēla kvalitātei ir nozīme. Parastie displeji nodrošina labu kvalitāti, taču jūs sagaidāt vairāk. Šis displejs piedāvā uzlabotu Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēju. Full HD nodrošina asas detaļas, savukārt augsts spilgtums, neticams kontrasts un reālistiskas krāsas rada patiesi dabisku attēlu.
Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u. c.) atkarībā no modeļa un dizaina.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
April248
18/05/2026
România
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona un Adobe RGB zona, pamatojoties uz CIE1976
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
MPRT pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad MPRT ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, gaismas diožu aizmugurgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
MPRT ir optimizēts režīms spēlēm. MPRT ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.