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MonitorFull HD LCD monitors

27E1N1100A/01

5
| (2) Atsauksmes
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Izbaudiet produktivitāti Full HD kvalitātē. Šis monitors piedāvā visu darbam nepieciešamo, piemēram, LowBlue režīmu acu aizsardzībai, IPS LED platleņķa tehnoloģiju augstas kvalitātes attēliem un 1 ms MPRT attēla asumam.
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  • 1000. sērija

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

120 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

120 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 120 reizēm sekundē, un tas ir faktiski ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadra atsvaidzes intensitāte var likt pretiniekiem lēkāt ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 120 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos absolūti nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Ar īpaši zemu ievades nobīdi un bez ekrāna raustīšanās šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks.

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Verificēts pircējs

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Atrunas

  1. DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona un Adobe RGB zona, pamatojoties uz CIE1976

  2. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  3. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. MPRT pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad MPRT ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, gaismas diožu aizmugurgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.

  5. MPRT ir optimizēts režīms spēlēm. MPRT ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  6. Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.