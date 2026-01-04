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27E1N1300A/01
1000. sērija
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Šis Philips displejs atsvaidzina ekrāna attēlu līdz pat 100 reizēm sekundē, tāpēc šis monitors ir daudz ātrāks par standarta displeju. Ar 100 Hz kadru nomaiņas ātrumu spēlētāji spēj pamanīt ekrānā tos svarīgos attēlus, kas norāda uz pretinieka pārvietošanos īpaši plūstošā kustībā, lai tie būtu viegli atrodami.
MPRT (kustīgā attēla reakcijas laiks) ir intuitīvāks veids, kā aprakstīt reakcijas laiku, kas norāda laiku no neskaidru attēlu redzēšanas un trokšņa dzirdēšanas līdz skaidru un izteiksmīgu attēlu iegūšanai. Philips spēļu monitors ar 1 ms MPRT efektīvi novērš bildes un kustību izplūšanu, nodrošina detalizētāku un precīzāku attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Labākā izvēle aizraujošu un kustībām bagātu spēļu spēlēšanai.
Šis Philips displejs ir aprīkots ar USB C tipa savienotāju ar strāvas padevi. Pateicoties inteliģentai un elastīgai strāvas pārvaldībai, jūs uzreiz varat uzlādēt savu saderīgo ierīci. Tā tievais, atgriezeniskais USB C nodrošina vienkāršu savienojuma izveidi ar vienu kabeli. Jūs varat skatīties augstas izšķirtspējas video un pārsūtīt datus ļoti lielā ātrumā, vienlaikus pieslēdzot un uzlādējot savu saderīgo ierīci.
Atsauksmes
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
MPRT pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad MPRT ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, gaismas diožu aizmugurgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
MPRT ir optimizēts režīms spēlēm. MPRT ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.