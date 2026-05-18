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27E2N2500/00
Radīts precizitātei
Šim monitoram ir daudz funkciju, kas ļaus to izmantot ar nevainojamu precizitāti. Quad HD izšķirtspēja, 120 Hz atsvaidzes intensitāte un 1 ms MPRT ļauj šim monitoram rādīt attēlus brīnišķīgā kvalitātē.
2000. sērija
27 collas (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS displejos tiek izmantota progresīva tehnoloģija, kas nodrošina īpaši plašus 178/178 grādu skata leņķus, ļaujot skatīties displejā gandrīz no jebkura leņķa. Atšķirībā no standarta TN paneļiem IPS displeji nodrošina īpaši asus attēlus ar košām krāsām, tāpēc tie ir lieliski piemēroti ne tikai fotoattēlu un filmu skatīšanai un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kurām vienmēr nepieciešama krāsu precizitāte un vienmērīgs spilgtums.
Šie Philips ekrāni nodrošina Crystalclear, Quad HD 2560x1440 pikseļu attēlus. Izmantojot augstas veiktspējas paneļus ar augstu pikseļu blīvumu, ko nodrošina augstas joslas platuma avoti, šie jaunie displeji liks jūsu attēliem un grafikām atdzīvoties. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs profesionālis, kam CAD-CAM risinājumiem nepieciešama īpaši detalizēta informācija, izmantojat 3D grafikas lietojumprogrammas vai esat finanšu speciālists, kas strādā ar milzīgām izklājlapām, Philips displeji nodrošinās jums Crystalclear attēlus.
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē attēloto saturu, automātiski pielāgo krāsas un regulē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu un nodrošinātu vislabāko digitālo attēlu un video kvalitāti, kā arī spēlējot spēles, kurās tiek attēloti tumši toņi. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts tiek pielāgots un fona apgaismojums precīzi noregulēts, lai optimāli attēlotu ikdienas biroja lietojumprogrammas un samazinātu enerģijas patēriņu.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
April248
18/05/2026
România
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Atbildes laika vērtība ir vienāda ar SmartResponse
MPRT pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad MPRT ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, gaismas diožu aizmugurgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
MPRT ir optimizēts režīms spēlēm. MPRT ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.