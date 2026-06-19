ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Monitor Quad HD monitors

Atbalsts

MonitorQuad HD monitors

27E2N2500/00

Monitor Quad HD monitors

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 1.2 MB
  • 19 June 2026

Īsā lietošanas pamācība

  • PDF fails, 543.1 kB
  • 20 March 2025

Garantija un apkalpošana

Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu

Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim