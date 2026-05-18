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  • Radīts precizitātei
  • Radīts precizitātei
  • Radīts precizitātei
  • Radīts precizitātei
  • Energy Label Europe C
    Radīts precizitātei
  • Radīts precizitātei
  • Radīts precizitātei
  • Radīts precizitātei
  • Radīts precizitātei

MonitorQuad HD monitors

27E2N2500/00

5
| (2) Atsauksmes
Radīts precizitātei
Šim monitoram ir daudz funkciju, kas ļaus to izmantot ar nevainojamu precizitāti. Quad HD izšķirtspēja, 120 Hz atsvaidzes intensitāte un 1 ms MPRT ļauj šim monitoram rādīt attēlus brīnišķīgā kvalitātē.
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Radīts precizitātei

  • 2000. sērija

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

Kristāldzidri attēli ar Quad HD, 2560 x 1440 pikseļi

Kristāldzidri attēli ar Quad HD, 2560 x 1440 pikseļi

Šie Philips ekrāni nodrošina kristāldzidrus Quad HD 2560 x 1440 pikseļu attēlus. Izmantojot augstas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu, ko nodrošina jaudīgie platjoslas avoti, šie jaunie displeji iedzīvinās attēlus un grafikas. Philips displeji nodrošinās kristāldzidrus attēlus neatkarīgi no tā, vai esat speciālists ar augstām prasībām, kuram 3D grafikas lietotņu izmantošanas laikā nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām.

SmartContrast tumšākiem melnās krāsas līmeņiem

SmartContrast tumšākiem melnās krāsas līmeņiem

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē aizmugurgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādējādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un aizmugurgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Verificēts pircējs

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Atrunas

  1. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  2. MPRT pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad MPRT ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, gaismas diožu aizmugurgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.

  3. MPRT ir optimizēts režīms spēlēm. MPRT ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  4. Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.

  5. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.