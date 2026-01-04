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326P1H/01
P Line
32 (diag. 31,5 collas/80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Šajā Philips ekrānā ir iebūvēta C tipa USB dokstacija ar enerģijas uzlādes iespēju. Pateicoties inteliģentajai un piemērojamajai enerģijas pārvaldībai, jūs varat tieši uzlādēt saderīgu* portatīvo datoru. Tās plānais, reversais C tipa USB savienotājs nodrošina vienkāršu viena kabeļa dokošanu. Vienkārši pievienojot visas perifērijas ierīces, piemēram, tastatūru, peli un RJ-45 Ethernet kabeli, monitora dokstacijai. Varat skatīties augstas izšķirtspējas video un ārkārtīgi lielā ātrumā pārsūtīt datus, vienlaikus uzlādējot savu piezīmjdatoru.
Šie Philips ekrāni nodrošina kristāldzidrus Quad HD 2560x1440 vai 2560x1080 pikseļu attēlus. Izmantojot lielas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu, ko nodrošina jaudīgi platjoslas avoti, piemēram, USB-C, Displayport vai HDMI, šie jaunie displeji iedzīvinās attēlus un grafikas. Philips displeji nodrošinās kristāldzidrus attēlus neatkarīgi no tā, vai esat speciālists ar augstām prasībām, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām.
Godalgas
Atsauksmes
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tad, ja ir vai nu USB-C, DP vai HDMI ieeja.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976
Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.
Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
DisplayPort izeja darbojas tikai tad, ja pievienots DP vai C tipa USB.
Mac OS neatbalsta DP izejas MST paplašinājuma funkciju.
Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.