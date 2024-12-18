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Brilliance LCD monitors ar USB-C dokošanu

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BrillianceLCD monitors ar USB-C dokošanu

326P1H/01

Brilliance LCD monitors ar USB-C dokošanu

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Programmatūra un draiveri

Rokasgrāmatas norādījumi

  • PDF fails, 1.5 MB
  • 18 December 2024

Viedās vadības programmatūra

  • versija: V7.0.0
  • ZIP fails, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Rokasgrāmatas un dokumentācija

TCO sertifikācijas paziņojums - English (US)

  • PDF fails, 291.7 kB
  • 9 June 2023

Īsā lietošanas pamācība - English (US)

  • PDF fails, 8.2 MB
  • 1 June 2023

Garantija un apkalpošana

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Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

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