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Izbeigta ražošana

Izliekts LCD monitors ar Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

Pārsteidzošas krāsas, pilnīga klātbūtnes sajūta

Lietojot Philips izliektos monitorus, izjūtiet pilnīgu klātbūtnes efektu. Izliektais 32 collu E Line monitors nodrošina aizraujošu pieredzi un pārsteidzošus kristālskaidrus attēlus ar QHD kvalitāti. Ultra Wide-Color krāsu kvalitāte padara attēlus reālistiskus.

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kristālskaidras detaļas

Pārsteidzošas krāsas, pilnīga klātbūtnes sajūta

  • E Line

  • 32 (diag. 31,5 collas/80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Nevainojami plūdenas spēles ar AMD FreeSync™ tehnoloģiju

Spēlējot jums nevajadzētu izvēlēties starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. Ar jauno Philips monitoru jums vairs nebūs šādas problēmas. AMD FreeSync™ tehnoloģija nodrošina vienmērīgu veiktspēju bez jebkādiem traucējumiem, plūdenu, ātru atsvaidzināšanu un īpaši ātru reakcijas laiku pie burtiski jebkura kadru ātruma.

DisplayPort savienojums izcilai vizualitātei

DisplayPort ir digitāls savienojums no personālā datora uz monitoru, bez pārveidošanas nepieciešamības. Tam ir lielākas iespējas nekā DVI standartam, pilnībā atbalstot līdz 15 metrus garu kabeļsavienojumu un 10,8 Gbps/sek. datu pārsūtīšanas ātrumu. Liela veiktspēja un latentums ar nulles līmeni garantē visātrāko attēlveidošanu un atsvaidzes intensitāti – padarot DisplayPort par vislabāko izvēli ne tikai vispārīgai izmantošanai birojā vai mājās, bet arī spēļu spēlēšanai, filmām, video rediģēšanai un citiem uzdevumiem. Izmantojot dažādus adapterus, iespējams nodrošināt sadarbspēju.

HDMI nodrošina universālu digitālo savienojamību

HDMI nodrošina universālu digitālo savienojamību

Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Plusi

plně funkční a snadno zapojitelný

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2020-05-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Plusi

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Mīnusi

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2019-04-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Plusi

QHD, prohnutí

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2018-12-16

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2018-12-16

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm

  2. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  5. sRGB zona, pamatojoties uz CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.